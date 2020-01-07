«Унизительно и пугающе»: вскрылись новые факты по делу Вайнштейна

Прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси заявила, что бывшему продюсеру Харви Вайнштейну были предъявлены еще два обвинения в совершении преступлений на сексуальной почве, пишет Los Angeles Times. По словам итальянской модели и актрисы, которая предпочла сохранить анонимность, она встретилась с Вайнштейном на кинофестивале в Голливуде в феврале 2013 года, после чего он появился в дверях ее отельного номера.

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«Он схватил меня за волосы и заставил сделать то, чего я не хотела. Потом он оттащил меня в ванную комнату и изнасиловал», — сказала она.

Прокурор Дейв Ринг подчеркнул, что женщина работала со следствием на протяжении двух лет.

«Она благодарна за коллективную работу, результатом которой стали эти обвинения в адрес Вайнштейна. Она ценит свою личную жизнь, но сделает все необходимое, чтобы была установлена справедливость в отношении того, что Вайнштейн сделал с ней в 2013 году», — сказал Ринг.

Спустя почти сутки Вайнштейн встретился с другой женщиной в ресторане в западном районе Лос-Анджелеса, чтобы обсудить деловые вопросы. После этого он пригласил ее подняться к себе в номер, где запер в ванной комнате и совершил ряд действий сексуального характера.

В случае, если суд признает его виновным, бывшему продюсеру может грозить до 28 лет тюрьмы.

«Мы уверены, что доказательства покажут, что обвиняемый использовал свою силу и влияние, чтобы получить доступ к своим жертвам, а затем совершил по отношению к ним жестокие преступления», — указала окружной прокурор Джеки Лейси.

Сообщается также, что одна из жертв, проходящих по Лос-Анджелесскому делу, прибудет для слушаний в Нью-Йорк. В ходе заседания суда планируется выявить, была ли в действиях бывшего продюсера единая последовательность.

Представители его защиты пожаловались, что после предъявления новых обвинений в адрес их клиента задача поиска членов жюри присяжных, не знакомых с сутью дела, значительно усложнится.

«Если вы адвокаты Вайнштейна — это еще одна головная боль, с которой приходится иметь дело. Это во всех новостях. Как будущие члены жюри смогут это пропустить?» — возмутился адвокат Марк Бедероу.

Представительница интересов истцов Глория Аллред заявила, что вокруг бывшего продюсера «сжимаются стены правосудия».

«Приключение мистера Вайнштейна давно подошло к концу, и судебно-криминальная система Лос-Анджелеса теперь заставит его столкнуться со своими обвинителями. Женщины больше не хотят страдать и хотят все подтвердить под клятвой в зале суда», — сказала она.

Аллред также выразила уверенность в том, что Вайнштейну «воздастся по справедливости».

«Было настоящим вызовом сделать так, чтобы жертвы открылись и рассказали нам то, что они должны были нам рассказать. Для некоторых это было унизительно, пугающе, поэтому мы им сказали, что нам лишь нужны доказательства, чтобы довести дело до суда», — отметила Лейси.

Как рассказали источники, следователи Лос-Анджелеса потратили несколько месяцев, общаясь с потенциальными свидетелями, чтобы понять, насколько те готовы поддержать обвинения истцов.

«Итогом стало то, что мы старательно приступили к работе над этим делом в последние два года, и по совпадению оказалось, что наше дело было готово к запуску в судебное производство в этом году», — добавила Лейси.

По ее словам, прокуратура Лос-Анджелеса не хочет вмешиваться в ход расследования, которое ведется в Нью-Йорке. Лейси также сообщила, что ведомство рассматривало восемь обвинений, выдвинутых в адрес бывшего продюсера.

Она сказала, что по трем из них вышли сроки давности для расследования, а три других дела остаются на рассмотрении и официальные обвинения могут быть предъявлены Вайнштейну в будущем. Лейси также предположила, что в суд могут обратиться новые жертвы, которые захотят свидетельствовать против него.

«С их помощью можно будет установить мотив, наличие возможности и саму личность [нападавшего]. Мы посмотрим, какие доказательства у нас будут на руках. Пожалуйста, подходите, еще не поздно», — заключила она.