Плейлист недели: The Strokes, Мик Дженкинс и Трэвис Скотт

The Strokes — «Ode to the mets»

Новогодний подарок для любителей тягучего вокала Джулиана Касабланкаса и фланирующих гитар Ника Валенси из The Strokes: в сети появилась их новая композиция «Ode to the mets». Кроме того, музыканты пообещали выпустить в 2020-м первый за семь лет альбом.

Мик Дженкинс — «Carefree»

Американский рэпер Мик Дженкинс выпустил сингл «Carefree» с характерным для него соул-звучанием. Артист также анонсировал релиз «The Circus», выход которого запланирован на 10 января. Над проектом работала целая россыпь продюсеров — Black Milk, Hit-Boy, IAMNOBODI, DJ FU и Beat Butcha.

Bombay Bicycle Club — «I Can Hardly Speak»

Душевные британцы Bombay Bicycle Club представили новую песню «I Can Hardly Speak» о том, каково быть интровертом. Композиция войдет в предстоящую пластинку «Everything Else Has Gone Wrong» (17 января). Предыдущий альбом группы «So Long, See You Tomorrow» вышел в 2014 году и сразу же занял лидирующие позиции чартов Великобритании, получив статус «золотого».

На этой неделе Трэвис Скотт отметился аж двумя клипами «Jackboys» и «Gang Gang» — и все они очень футуристичные. Если первый ролик стал своего рода вступлением к одноименному релизу рэпера на его лейбле Cactus Jack, то «Gang Gang» — полноценная экранизация песни, в записи которой приняли участие Sheck Wes, Don Toliver и Luxury Tax 50. В обоих видео Скотт тестирует продукцию Илона Маска (тут и Cybertruck от Tesla).

Жан Ст. Вернер — «VS Cancelled»

Участник электронной группы Mouse on Mars, немецкий музыкант Жан Ст. Вернер анонсировал новый альбом «Molocular Meditation» (релиз 21 февраля) и представил композицию «VS Cancelled». В ней Марк Смит из The Fall читает электронное письмо лейбла Domino Records, в котором его представители разрывают контракт с коллективом Von Sudenfed.

Delacey — «No One's Gonna Ever Love U»

Певица Delacey представила ар-н-би-песню «No One's Gonna Ever Love U», с помощью которой, по ее собственному признанию, можно разбивать сердца.

«Арсений Креститель» — «Утопия»

Фронтмен Sonic Death Арсений Морозов вернулся с двойным синглом «Утопия» и «Лаки Страйк» в рамках своего проекта Арсений Креститель. Тут все в лучших традициях дрим-попа: длинное гитарное соло и страдальческие мотивы о том, что все вокруг на самом деле утопия.