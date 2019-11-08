«Над чем смеетесь?» Канье Уэст собрался в президенты

В ходе ежегодного фестиваля инноваций Fast Company, который проводится в Нью-Йорке, рэпер Канье Уэст подтвердил свое прежнее намерение принять участие в президентской гонке, а также сообщил о планах по переносу производства кроссовок своего бренда Yeezy в США и желании сменить имя.

«Когда я выдвинусь на президентских выборах в 2024 году…» — начал Уэст, однако был вынужден прерваться из-за взрыва смеха в зрительском зале.

Он удивился такой реакции аудитории, поэтому решил пояснить свои слова.

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«Над чем вы все смеетесь? Мы могли бы создать так много рабочих мест! Я собираюсь участвовать в гонке, но я пройду по ней пешком. В тот момент, когда вы читаете заголовки, в которых говорится, что Канье сумасшедший, один из трех афроамериканцев находится в тюрьме, и все знаменитости — тоже в личной тюрьме, потому что они не могут ничего сказать, у них нет мнения, они так напуганы!» — сказал он.

В качестве примера того, о чем он говорит, артист рассказал о темнокожем заключенном Родни Риде, приговоренном к смертной казни 20 ноября за изнасилование и убийство, несмотря на улики, якобы доказывающие его невиновность.

«Все темнокожие знаменитости пишут об этом, но вопрос в том — прекратят ли они на неделю играть в баскетбол, чтобы этот невиновный человек точно вышел на свободу?» — задался вопросом рэпер.

Демонстрируя модель кроссовок, он подчеркнул, что вместе с модельером Вирджилом Абло они всегда старались продвигать свои собственные идеи об одежде, вопреки ситуации, когда темнокожие дизайнеры вынуждены были мириться с ролью потребителей и «демографической величины».

«Вот за кого вы должны голосовать, вот что вы должны покупать, вот ваш куриный сэндвич — я видел штаб-квартиры, это было именно так. Это абсолютно демографическая концепция», — заявил Уэст.

Он также обратил внимание на то, что Абло — африканец и обладает «другой ментальностью».

«Они не видят расизма, у них его нет. Поэтому они не позволяют ему влиять на свои действия. Поэтому Вирджил никогда не оказывался в ситуации, когда цвет его кожи влиял на его способ взаимодействия с людьми», — отметил рэпер.

Говоря о себе, Уэст подчеркнул, что его мать арестовали на сидячей демонстрации, а его отец был участником организации «Черные пантеры».

«Мы все видели, и видели — что за этим скрывается, тот театр, в котором мы живем и который в большой степени контролируется сетевыми медиа», — добавил он.

Канье также рассказал, что когда готовился к организации своего модного показа в Париже, ему советовали начать с выпуска футболок, так как с этого начинали сестры Олсен.

«Вы видели интервью с Винус Уильямс, где у нее спрашивают — что вы думаете об этом матче… И она говорит: «О, вы знаете, я собираюсь победить». Ее спрашивают: «Почему вы так в этом уверены?» И тут входит ее отец, который говорит: «Она победит, потому что говорит, что победит!» — прокомментировал он свою позицию.

После этого Уэст выступил с рядом заявлений об укреплении экономических прав и возможностей темнокожего населения США.

«Мартина Лютера Кинга убили не из-за того, что у него была мечта. Он говорил еще кое о чем — о расширении прав и возможностей для темнокожих. Экономических возможностей. Когда я показал Forbes свои счета на $890 млн, они все равно не называли меня миллиардером. Они не хотят, чтобы мы знали, что можем покупать землю. Они не хотят, чтобы мы становились единоличными владельцами — я сам единоличный владелец всего Yeezy», — сказал он.

Он также поделился, что после всего, через что ему пришлось пройти, чтобы утвердить свои права, у него вызывают неприятие люди, которые считают «некрасивым», когда человек называет себя миллиардером, и заговорил о желании сменить имя:

«Я могу официально сменить свое имя «Христианский Гений-Миллиардер Канье Уэст» на год, пока вы все не поймете, что это значит».

В ответ на это модератор встречи пошутил, что такое решение сломает верстку онлайн-изданий и дизайн социальных сетей, поэтому попросил Уэста отказаться от этой идеи.