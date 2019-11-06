«Доктор Сон»: Кинг примиряется с Кубриком в сиквеле «Сияния»

Снимать продолжение шедевра кинематографиста-классика спустя несколько десятилетий — дело как будто бы неподъемное. Но два года назад автор «Убийцы» и «Прибытия» Дени Вильнев доказал своим «Бегущим по лезвию 2049», что подобные вещи вполне имеют право на существование, пусть и не обязательно выгодны в коммерческом плане. Его задачу облегчало одно: автор рассказа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филип К. Дик крайне высоко оценил ту часть работы Ридли Скотта, которую успел увидеть перед смертью.

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Поэтому Вильнев находился даже под меньшим давлением, чем Майк Флэнаган — отличный режиссер, хороший семейный психотерапевт и ужасный риэлтор («Призраки дома на холме», «Окулус»). Последний намеренно влез между молотом и наковальней: его «Доктор Сон» адаптирует одноименный роман Стивена Кинга и одновременно выступает сиквелом «Сияния» Стэнли Кубрика, ненавидимого писателем до глубины души.

Флэнаган, уже показавший глубокое понимание литературы Кинга в «Игре Джеральда» (книгу долгое время считали неэкранизируемой), каким-то чудом умудряется примирить поссорившихся родителей. Поначалу лента может немного сбивать с толку, поскольку в произвольном порядке учитывает события обоих первоисточников. Однако фильм быстро формируется в довольно стройное произведение.

close Кадр из фильма «Доктор Сон» (2019) Кадр из фильма «Доктор Сон» (2019) Warner Bros.

Для тех, кто не читал: действие разворачивается спустя 40 лет после событий «Сияния». Сын Джека Торренса — Дэн (Юэн Макгрегор) — так и не оправился от ужасов отеля «Оверлук» и по примеру отца дошел до алкоголизма в попытках заглушить свой дар телепатии — «сияние». Стараясь свести концы с концами, он оказывается в небольшом городке близ Нью-Йорка. Там он начинает ходить на собрания анонимных алкоголиков и устраивается в хоспис, где использует свои силы, чтобы успокаивать умирающих, и получает прозвище «Доктор Сон». Восемь лет проходят как по маслу, но затем с Дэном связывается «сияющая» девочка Абра (Кайли Карран), которая узнает о таинственной общине, открывшей охоту на детей с особыми способностями. Дэн и Абра объединяются, чтобы покончить со зловещей коммуной; для этого, разумеется, придется вернуться в злосчастный отель.

«Доктор Сон» — настоящий подарок судьбы после недавних адаптаций Кинга, обеспеченных успехом первой части «Оно». «Кладбище домашних животных» и продолжение клоунского хоррора, мягко говоря, оставляли желать лучшего; что ж, лучшее наконец появилось. Безусловно, лента не способна выдержать конкуренции с легендарным детищем Кубрика, но она и не ставит перед собой таких целей. Зато фильм унаследовал от экранизации «Сияния» ключевую составляющую: это абсолютно авторское кино, и почерк Флэнагана узнается с первых же минут.

Знакомые с великолепным сериалом «Призраки дома на холме» точно оценят практически идентичную цветокоррекцию с преобладанием насыщенных сине-голубых оттенков. Оператор Майкл Фимоньяри, постоянный коллаборатор Флэнагана (который как обычно самостоятельно смонтировал фильм), здесь достигает каких-то запредельных высот и регулярно вызывает у зрителя упоительное головокружение. Изумительно снятая сцена с астральным полетом главной антагонистки Роуз-в-Шляпе (обаятельная Ребекка Фергюсон) заставляет вцепиться в подлокотники и задержать дыхание; что-то похожее испытываешь во время взлета и посадки самолета.

close Кадр из фильма «Доктор Сон» (2019) Кадр из фильма «Доктор Сон» (2019) Warner Bros.

На фоне предшественников картина Флэнагана выглядит особенно выигрышно еще и потому, что в нужные моменты не стесняется быть забавной. Если «Оно» и «Кладбище» порой явно ненамеренно вызывали смех своей нелепостью, то «Доктор Сон» открыто и умело заигрывает с комичностью. И делает это очень успешно, в отличие от второй части «Оно», где к диалогам как будто приложили руку резиденты «Камеди-клаба». А еще фильм не злоупотребляет компьютерной графикой, которая у Энди Мускетти превращала Пеннивайза в карикатурную мультяшку.

Это идеальное совпадение автора и материала. Сложные семейные отношения с призраками прошлого, ментальные расстройства и пагубные аддикции Флэнаган исследовал на протяжении всей карьеры: с дебютного полнометражного «Отсутствия» до упомянутых «Призраков дома на холме». Теперь 41-летнего режиссера, пусть и более опытного, очень хочется причислить к линейке молодых хоррор-постановщиков, возглавивших ренессанс жанра в последние годы. Флэнагана можно расположить на том конце условного спектра, что ближе к мейнстриму; с противоположной стороны находится автор «Ведьмы» и «Маяка» Роберт Эггерс; Джордан Пил («Прочь», «Мы») и Ари Астер («Реинкарнация», «Солнцестояние») тусуются где-то между.

Безусловно, «Доктор Сон» все же далек от идеала. Фильм идет почти два с половиной часа и местами провисает, выпадая из заданного ритма. Первая треть очень плотно смонтирована и сделана скорее в сериальных традициях, где приходится часто перескакивать между персонажами. Некоторые сцены и микросюжеты кажутся по меньшей мере затянутыми, если не лишними. Например, линия с рекрутированием командой энергетических вампиров молодой девушки Энди (Эмили Алин Линд), никак, в сущности, не влияет на основную историю. Формально она проливает свет на то, как, зачем и почему община промышляет подобными злодеяниями. Однако чуть позже примерно те же сведения проговариваются в одном из диалогов, что делает ряд сцен несколько бессмысленными. В результате создается ощущение, что «Доктор Сон» то ли слишком раздут для полнометражного фильма, то ли недостаточно — для мини-сериала.

close Кадр из фильма «Доктор Сон» (2019) Кадр из фильма «Доктор Сон» (2019) Warner Bros.

За Дэна и Абру, которым в финале предстоит решающая схватка с Роуз, не особо выходит переживать. В середине нам наглядно демонстрируют большую мощь «сияния» девочки, а потому у зрителя не возникает необходимого (обманчивого) сомнения в том, смогут ли герои выйти из сражения победителями. С другой стороны, Роуз лишь формально выступает здесь центральной антагонисткой. Куда более весомую роль играет реюнион с голодными и кровожадными обитателями отеля «Оверлук» — если угодно, теми призраками прошлого, что так занимают Флэнагана и Кинга.

В сумме «Доктор Сон» — выдающаяся работа и, наверное, лучший из возможных сиквелов «Сияния». Макгрегор, хорошо знакомый и с темой зависимости («На игле» Дэнни Бойла), и с проблемой отцов и детей («Крупная рыба» Тима Бертона), блистательно справляется с ролью Дэна Торренса — это одно из сильнейших актерских выступлений года. Флэнаган явно отдает себе отчет в том, что и зачем делает, а потому, например, периодические подмигивания фильму Кубрика и даже переснятые с другими актерами сцены (ух, кощунство!) не кажутся бездушным фансервисом. Наследие создателя «Космической одиссеи 2001 года» не сводится к примитивным ностальгическим триггерам, но используется для выражения новых идей и смыслов — или как минимум подается с другой точки зрения: не отцовской, а сыновней.

Стоит разве что порекомендовать не пересматривать оригинальную ленту перед походом в кино: чисто по техническим соображениям — смена лиц будет резать глаз. Лучше всего будет пролистать книгу — или хотя бы освежить ее в памяти кратким содержанием. И, разумеется, не стоит портить себе впечатления дублированной копией: там, прости господи, «Come Fly with Me» Фрэнка Синатры по-русски поют. А так все, конечно, сияет.