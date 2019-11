Помирать — так с музыкой: россияне выбрали песни для похорон

Сервис «Яндекс.Музыка» выяснил, какие песни россияне выбрали бы для собственных похорон. Согласно составителям рейтинга, всего в опросе поучаствовали около двух тысяч человек в возрасте от 18 до 63 лет. Уйти в мир иной под какую-либо композицию при этом готовы были сразу 66% респондентов, 30% признались, что никогда о таком не задумывались, тогда как в тишине попрощаться с мирской жизнью предпочли всего 4% опрошенных.

Лучшим треком для похорон участники опроса выбрали «Highway to Hell» AC/DC, на второй строчке расположилась песня «The Show Must Go On» Queen, на третьей — «Оранжевое настроение» группы «Чайф».

«В целом же слушатели разделились на тех, кто выбрал бы для прощания лиричные композиции, и на тех, кто считает, что похороны — это не повод для грусти, предпочел жизнеутверждающие композиции», — цитирует представителей сервиса РИА «Новости».

В топ-15 списка также вошли композиции «Похороны панка» («Король и Шут»), «Сансара» (Баста), «Беспечный ангел» («Ария»), «Ohne Dich» (Rammstein), «Run to You» (Уитни Хьюстон), «Otherside» (Red Hot Chili Peppers), «Sunshine Reggae» (Laid Back), «Мы идем в тишине» («Черный Лукич»), «Я свободен» («Кипелов»), «Seven Nation Army» («The White Stripes»), «Sweet Dreams (Are Made of This)» (Eurythmics) и «Stairway to Heaven» (Led Zeppelin).

Кроме того, некоторые участники опроса отметили, что на их собственных похоронах могли бы прозвучать песни «Цвет настроения черный» Егора Крида и Филиппа Киркорова, «Проснись и пой» Ларисы Мондрус и марш «Прощание славянки».

В мае этого года схожий опрос был проведен в Великобритании. По информации The Guardian, 24% британцев (всего были опрошены две тысячи человек) уже знают, какая музыка будет звучать на их похоронах, тогда как в 2016-м этот показатель составлял всего 19%. При этом четверть определившихся хотела бы, чтобы на прощании с ними проигрывались те песни, которые могли бы развеселить присутствующих.

Согласно исследованию, наиболее популярными композициями, звучащими на траурных мероприятиях в Соединенном Королевстве, являются «My Way» Фрэнка Синатры, «Time to Say Goodbye» Андреа Бочелли и Сары Брайтман, «Angels» Робби Уильямса, «Always Look on the Bright Side of Life» комедийной группы «Монти Пайтон», «Supermarket Flowers» Эда Ширана и «You Raise Me Up» Westlife.

Примечательно, что с таким же вопросом позднее журналисты обратились и к звездам шоу-бизнеса. Оказалось, что Ринго Старр из The Beatles хотел бы, чтобы на его похоронах звучала его «Octopus's Garden», тогда как Джессика Альба предпочла бы «La Charreada» — национальную мексиканскую композицию.

«Я хочу, чтобы мы похороны выглядели как праздник, — объяснила выбор актриса. — И, естественно, все будут пить текилу».

Моби в свою очередь отметил, что его выбор еще давно пал на «Morning Has Broken» Кэта Стивенса. По словам музыканта, данная песня звучала на похоронах его матери.

Рокер Оззи Осборн на удивление избрал для собственной траурной церемонии не одну из своих песен, а легендарную композицию The Beatles «A Day In The Life».

«Честно говоря, мне нужно еще примерно несколько лет, чтобы [хорошенько] обдумать этот вопрос. Но я определенно не хочу, чтобы на похоронах звучал мой чертов альбом хитов, меня это жутко смущает. И, да, я бы точно не хотел, чтобы там включили какую-нибудь веселую песню. Я ведь буду уже мертв», — высказался на этот счет сам артист.

В то же время Рау Рейнольдс из группы Enter Shikari выразил желание, чтобы на прощании с ним включили «Jeepers Creepers» в исполнении Луи Армстронга: «Этот трек, мы часто исполняем после наших концертов. И всегда получает такой контраст после сетов — причем песня всегда либо сохраняет мое хорошее настроение, либо поднимает его. Думаю, будет уместным включить [на похоронах] «Jeepers Creepers»: тогда я буду «за кулисами» в последний раз, и это заставит присутствующих улыбаться».