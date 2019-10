А как же Netflix? Авторов «Очень странных дел» позвали в DC

Фильм по комиксу DC «Темная лига справедливости», работа над которым то велась, то прекращалась в течение нескольких лет, все же может появиться. Об этом сообщает портал We got this covered, ссылаясь на авторитетный источник.

«Этот же источник сообщил нам, что Роберт Паттинсон одолел Николаса Холта в борьбе за роль Бэтмена и что злодей Черный Адам появится в третьей части фильма «Шазам!» — подчеркнуло издание.

Согласно его данным, в экранизации будут использованы персонажи комиксов Питера Миллигана, включая Джона Константина, Затанну Затару и Болотную Тварь.

Отмечается, что на режиссерское кресло картины студия Warner Bros. рассматривает постановщиков сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов и автора хоррора «Доктор сон» Майка Флэнегана.

Однако буквально месяц назад Дафферы подписали эксклюзивный контракт с Netflix «на девятизначную сумму» после продления шоу на четвертый сезон, что исключает возможность работы режиссеров с другими студиями. Согласно The Hollywood Reporters, в течение нескольких лет Дафферы будут готовить медиапродукты исключительно для стримингового гиганта.

«Братья Дафферы и их «Очень странные дела» завоевали поклонников по всему миру, и мы рады расширить наши отношения с ними, чтобы их живое воображение помогало в воплощении других кинопроектов и сериалов, которые будут любить наши зрители», — заявил главный менеджер по контенту Netflix Тед Сарандос.

В июле стриминговый гигант, который обычно не публикует данные о зрителях, сообщил, что в течение первых четырех дней после запуска третьего сезона «Очень странных дел» его посмотрели около 40,7 млн владельцев учетных записей — «больше, чем любой другой сериал» за указанный период. Отмечается, что 18,2 млн зрителей за это время уже завершили просмотр всего сезона. Согласно данным компании Parrot Analytics, второй сезон сериала был также признан самым популярным шоу в стране. Сами Дафферы заявили, что пребывают в восторге от продления сотрудничества с Netflix.

«Начиная с первой встречи и заканчивая выпуском третьего сезона «Очень странных дел» вся команда Netflix была просто сенсацией, предоставляя нам ощутимую ​​поддержку, руководство и творческую свободу, о которой мы всегда мечтали. Мы не можем дождаться, чтобы рассказать больше историй вместе», — сказали режиссеры.

Несколько лет назад разработкой фильма по «Темной лиге справедливости» занимался Гильермо дель Торо, но в итоге он решил отказаться от проекта. В интервью Entertainment Tonight режиссер высказался против работы над экранизацией комиксов, при этом отметив, что всерьез планировал закончить один нереализованный проект.

«Я очень, очень хотел снять «Темную Лигу Справедливости» по комиксам DC, но этого не произошло», — отрезал режиссер.

По словам дель Торо, работа над дилогией «Хеллбой» и второй частью «Блэйда» доставляла ему удовольствие благодаря персонажам, действующим не по правилам.

«И поэтому было забавно нарушать правила. Я думаю, что «Темная лига справедливости» была бы интересной… Потому что они все монстры, а я никогда не был супергеройским парнем. Я люблю монстров», — признался режиссер.

После дель Торо попытку экранизировать «Темную лигу справедливости» предпринимал Даг Лайгман, однако и он вскоре забросил работу над проектом. Позднее СМИ писали, что студия рассматривала в качестве кандидатов на пост Андреса Мускетти и Дамиана Сифрона.

Не исключено, что окончательный «зеленый свет» необычной экранизации Warner bros. дали после феноменального успеха «Джокера» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.

В 2017 году режиссер Джей Олива выпустил мультфильм «Темная Вселенная» на основе работ Миллигана с участием необычных супергероев, спасающих мир от сверхъестественных угроз. В отличие от простой Лиги справедливости, участники Темной лиги находятся «в тени», не появляясь перед камерами. При этом они постоянно страхуют Супермена и Бэтмена, спасая людей от монстров, с которыми не могут справиться классические супергерои.