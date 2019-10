Обманул всех: когда выйдет новый альбом Канье Уэста

Девятый студийный альбом «Jesus Is King» рэпера Канье Уэста, релиз которого был запланирован на 25 октября, опять не вышел. Как сообщил артист на своей странице в Twitter, несколько композиций находятся в стадии доработки.

«Моим поклонникам: Спасибо за преданность и терпение. Сейчас мы вносим последние правки в «Everything We Need», «Follow God» и «Water». Мы не ляжем спать, пока не выпустим этот альбом», — пояснил Уэст.

Судя по реакции пользователей, очередной перенос релиза уже никого не удивляет (ниже несколько популярных мемов на эту тему). «Jesus Is King» должен был выйти 29 сентября, после чего рэпер неоднократно менял дату. Тогда музыканта не устроило качество записи. «Каждый раз, когда он его слушает, он хочет что-то поменять», — цитирует одного из коллабораторов TMZ.

Kanye in , like , 20 minutes pic.twitter.com/jAxihh2FN7 — fortunefall (@ironicrep) 25 октября 2019 г.

Судя по имеющейся информации, «Jesus Is King» станет логическим продолжением «The Life of Pablo» с полюбившейся Канье религиозной темой — про путь к богу и с цитатами из библии. Так, в апреле этого года Уэст провел пасхальную службу на Coachella, где представил новую песню «Water» (она же числилась в трек-листе так и не вышедшего «Yandhi»). В ней, в частности, есть следующая строчка: «Мы можем не быть такими же совершенными, как Христос, но мы на 90% состоим из воды. Мы — вода, мы — вода».

«Yandhi»

27 сентября исполнился ровно год с тех пор, как не вышел проект «Yandhi». Согласно самой распространенной версии, его название происходит от двух слов Ye (прозвище Канье (KanYE) — прим. «Газета.Ru») и Gandhi (Махатма Ганди), по аналогии с шестым альбомом рэпера «Yeezus». Среди артистов, принявших участие в записи: Ty Dolla $ign, Текаши, Ники Минаж, Ант Клемонс, известный по альбому «ye» и треку «All Mine», Кенни Джи, Янг Таг и многие другие.

Тот факт, что «Yandhi» так и не был выпущен, Канье никак не комментировал. Вместо этого он объявил о «Jesus Is King».

Впереди — еще один альбом

Несмотря на то, что «Jesus Is King» снова перенесен на неопределенный срок, Канье не отчаивается и уже анонсирует новый альбом «Jesus Is Born», вдохновленный Sunday Service («Воскресные службы»). В недавнем интервью диджею и телеведущему Зейну Лоу рэпер рассказал, что пластинка выйдет 25 декабря в Рождество.

Это все, что пока известно об очередном проекте Уэста. Будет ли это полноценный студийный альбом или live-версия выступлений со службы? Артист вдаваться в подробности не стал.

Что такое Sunday Service

Sunday Service — серия мероприятий, которые Уэст проводит с января этого года. Госпел-проект не является священнослужением в прямом смысле слова, а больше походит на концерты рэпера. На них Канье перевоплощается в своего рода мессию, играет на синтезаторе и исполняет собственные «религиозные» хиты на манер «Jesus Walks» и «Father Stretch My Hands, Pt. 1», а иногда и каверы, например, на «Come As You Are» Nirvana в сопровождении хора. Переодически к музыканту присоединяются и другие музыканты в лице Кида Кади, Кэти Перри, Diplo и Chance, the Rapper.

Считается, что «воскресные службы» стали частью промоакции рэпера в поддержку предстоящей пластинки, поскольку в рамках выступлений звучали ранее не выпущенные треки. Кроме того, в июле этого года стало известно, что Уэст зарегистрировал торговую марку Sunday Service в холдинговой компании Mascotte Holdings Inc., где оформлена вся его интеллектуальная собственность. Согласно порталу WWD, бренд принадлежит к категории одежды. До этого в 2015 году он основал Yeezy.

В то же время «службу» Канье в христианском сообществе оценили не все: некоторые считают, что хип-хоп-исполнитель «своим странным поведением» лишь высмеивает веру в бога, а само название альбома «Jesus Is King» — само по себе «кощунственно», передает New York Post.

«Люди должны знать, что Иисус сделал для меня»

«Сейчас, когда я служу Христу, моя задача заключается в распространении слова божьего. Люди должны знать, что Иисус сделал для меня», — рассказал Канье в интервью Beats 1. Артист признался, что обратился к религии после госпитализации по причине стресса в 2016 году: начал читать Библию и переписывать стихи оттуда. Во время работы над «Jesus Is King» Уэст даже запретил своим коллабораторам заниматься сексом до брака.

«Я просил людей… Я сейчас скажу радикальную вещь. Было время, когда я просил людей, работавших над альбомом не заниматься сексом до брака», — поделился он.

В прошлом году в интервью TMZ хип-хоп-артист заявил, что сам является богом. Незадолго до этого он признался, что у него диагностировали биполярное расстройство, однако спустя некоторое время сам же себя опроверг.

Кроме того, на одном из воскресных мероприятий в Чикаго Канье Уэст в образе мессии прошел сквозь большую толпу, показав людям жестом, чтобы те разошлись по сторонам и произнес: «Смотри, это мой город».