«Омерзительно»: Коппола поддержал Скорсезе в критике Marvel

Создатель фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» Френсис Форд Коппола поддержал своего коллегу Мартина Скорсезе в критике современных супергеройских фильмов. Он высказал свое мнение во французском Лионе, получая премию Prix Lumiere за вклад в мировой кинематограф, передает The Hollywood Reporter.

Реклама

«Когда Мартин Скорсезе сказал, что фильмы Marvel — это не кино, он был прав, потому что при просмотре кинокартины мы ожидаем получить просвещение, знание и вдохновение.

Я не знаю, как человек может вынести для себя что-то полезное, снова и снова просматривая одинаковые фильмы. Мартин был слишком добр в своих формулировках. Он не назвал фильмы Marvel омерзительными. А я их так назваю», — сказал 80-летний режиссер, подчеркнув, что Скорсезе высказывал свое мнение в хорошем расположении духа и без доли презрения к работам студии.

Также Коппола рассказал, что начал работу над грандиозным проектом «Мегаполис», идею о создании которого вынашивал около двадцати лет. Он впервые анонсировал этот фильм на Каннском фестивале 2001 года, но из-за терактов 11 сентября решил отложить съемки. Сюжет картины развивается вокруг противостояния мэра Нью-Йорка и архитектора, который пытается создать утопический мир внутри города.

«Я планирую в этом году начать большой проект, используя все те знания, которые я приобрел за свою долгую карьеру начиная с 16 лет. Это будет грандиозная эпопея под названием «Мегаполис». Я бы сказал, что это самый амбициозный проект, над которым я когда-либо работал — в этом плане он обходит даже «Апокалипсис», — сказал Коппола.

Великому режиссеру уже ответил Джеймс Ганн, снявший для Marvel две части «Стражей галактики». По мнению Ганна, претензии Копполы не слишком обоснованы. Он привел в пример фильмы самого мэтра, а также картины Серджио Леоне, Сэма Пекинпа и других.

«Многие наши деды считали гангстерские фильмы омерзительными, но все изменилось, — заявил Ганн. — Как и в случае с вестернами и гангстерскими фильмами, «марвеловские» картины не все готовы оценить, даже гении».

Скорсезе, которого поддержал Коппола, уже дважды высказывался против проектов Marvel и сравнивал их с парками аттракционов, которые не приносят для зрителей духовной пользы.

«Я не смотрю их. Знаете, я пытался. Но это не кино… Честно, учитывая, как хорошо они сделаны, как участвующие в них актеры пытаются сделать все возможное в заданных условиях, самое близкое, с чем я могу их сравнить — это парки аттракционов. Это не кино о людях, которое пытается передать эмоциональный или психологический опыт другим людям», — сказал он.

Режиссеры и актеры, работающие над фильмами Marvel Studios и DC Films, незамедлительно отреагировали на негативную оценку их проектов со стороны голливудского мэтра. Исполнитель роли Железного Человека Роберт Дауни-младший отметил «бессмысленность» заявления Скорсезе, а режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн признался, что был огорчен мнением одного из любимых режиссеров.

«Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых ныне живущих режиссеров. Я был возмущен, когда не смотревшие фильм люди проводили пикеты против его «Последнего искушения Христа». Я опечален, что теперь он оценивает мои фильмы подобным образом», — написал Ганн в соцсети.

Комментируя высказывание Скорсезе, сценарист франшизы «Мстители» Джосс Уидон поддержал создателя двух частей супергеройского боевика «Стражи галактики».

«Это не кино человека, который пытается передать эмоции и опыт другому человеку. Сразу думаю о Джеймсе Ганне, как он отдал всего себя, когда снимал «Стражей галактики». Я уважаю Мартина, но это слишком», — написал Уидон в твиттере.

По словам звезды многих фильмов Квентина Тарантино Сэмюэла Л. Джексона, фильмы Скорсезе тоже нравятся не всем.

«Я знаю, многие итало-американцы не любят то, как он их изображает в своих картинах. У всех свое мнение, проблем не вижу», — вступился Джексон.

Во время Лондонского кинофестиваля BFI Скорсезе снова раскритиковал фильмы про супергероев, передает THR. Режиссер повторил, что снятые по комиксам картины не представляют собой искусство кинематографа, а также отметил, что кинотеатры нужны для демонстрации лент, в которых есть сюжет и повествование.

«Это не кино, это что-то другое. Мы не должны быть захвачены такими кинокартинами. Может быть, это весело и хорошо для тех, кто получает удовольствие от таких фильмов», — сказал Скорсезе.

По мнению мэтра, супергеройское кино добилось многого, однако он до сих пор не понимает этот жанр. Режиссер считает, что искусственно созданный ажиотаж вокруг экранизаций комиксов заставляет аудиторию воспринимать такие работы как киноискусство.