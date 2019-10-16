Всем составом «Друзей»: Дженнифер Энистон сломала Instagram

Дженнифер Энистон, 7,3 млн подписчиков

Дженнифер Энистон, полюбившаяся многим благодаря роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья», буквально взорвала Instagram одним фото. Селфи, на котором запечатлены коллеги по культовому шоу 90-х — актеры Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер, стали настоящей сенсацией для поклонников — вскоре после публикации аккаунт актрисы ненадолго обвалился из-за огромного числа желающих на него посмотреть. «Теперь мы друзья еще и в Instagram», — написала знаменитость. Впрочем, за первый час на ее страничку подписались более 115 тыс. человек, а на момент написания заметки число достигло 7,3 млн. Однако их количество продолжает увеличиваться с устрашающей скоростью.

Джейк Джилленхол, 4,8 млн подписчиков

Голливудский актер Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Горбатая гора», «Зодиак» и «Стрингер», зарегистрировался в Instagram еще в декабре прошлого года, но пока не смог приблизиться к результату Энистон. К написанию постов артист подходит с щедрой долей юмора — так, первой публикацией звезды стало короткое ироничное видео, в котором он осознал, что ему вновь придется играть злодея, а не самого Питера Паркера в новом фильме о Человеке-пауке.

Том Круз, 3,4 млн подписчиков

Не самый активный пользователь соцсети — Том Круз последний раз публиковал пост в июле этого года. В отличие от того же Джилленхола, актер явно использует страничку не для личных целей, а как промо к фильмам со своим участием. Снимки в аккаунте 57-летнего артиста напоминают один большой боевик, в котором он то прыгает с крыши и взбирается по скалам, то совершает всевозможные трюки.

Деми Мур, 589 тыс. подписчиков

Двукратная номинантка на премию «Золотой глобус» Деми Мур открыла для себя Instagram осенью прошлого года. Актриса активно использует площадку не только для продвижения своих недавно вышедших мемуаров «Наизнанку», но и делится с фолловерами снимками с питомцами, из путешествий и архивными фотографиями. Сейчас в аккаунте звезды сто публикаций, в одной из последних она, в частности, поздравила Энистон с долгожданной регистрацией в соцсети.

Натали Портман, 5,1 млн подписчиков

Как бы Натали Портман не уверяла, что регистрация в социальных сетях — это «последнее, чем ей хотелось бы заняться», в марте 2018 года она сдалась и все-таки создала страничку в Instagram. Сейчас на звезду подписаны более 5,1 млн человек, а сама она постит с завидной частотой. Кадры из фильмов, книжные советы, благотворительность и активизм — темы, которыми актриса делится со своими поклонниками в Instagram. К слову, за первые двое суток в ее аккаунте появилось 7 публикаций, посвященных организации «Time's Up», которая борется с дискриминацией женщин и харассментом.

Джулия Робертс, 5,1 млн подписчиков

Улыбчивая и лучезарная Джулия Робертс завела страницу в июне прошлого года. В основном актриса, известная по лентам «Красотка» и «Улыбка Моны Лизы, делится фотографиями из разных уголков мира, а также бэкстейджом со съемок фильмов. В то же время активности в Instagram знаменитости явно не достает: снимки в среднем набирают по 100-150 тыс. лайков и около 2-3 комментариев, в большинстве своем — от коллег по цеху.

Николь Кидман, 5,5 млн подписчиков

На создание аккаунта Николь Кидман вдохновила победа на «Золотом глобусе» — в январе 2018-го актриса получила награду за роль в сериале «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies) и сразу же поделилась снимком с заветной статуэткой у себя на страничке. Помимо очаровательных фотографий с мужем Китом Урбаном, которые составляют большую часть публикаций селебрити, она обожает фото с красных дорожек.

Джо Байден, 1,3 млн подписчиков

Бывший вице-президент США и самый популярный кандидат от демократов Джо Байден в сентябре прошлого года внезапно вернулся в Instagram после четырех лет отсутствия. Сейчас за политиком в соцсети следят 1,3 млн человек. В апреле этого года Байден объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года, поэтому о примерном содержании публикаций можно без труда догадаться.

Роуз Бирн, 188 тыс. подписчиков

Звезда фильма «Одержимость» Роуз Бирн зарегистрировалась в Instagram в июле 2018-го: актриса опубликовала селфи, в котором иронично объявила, что «прогнулась» и «присоединилась к массам». С тех пор подписчиков у актрисы прибавилось, но не много — на момент публикации их насчитывалось всего 188 тыс. подписчиков. Впрочем, по сравнению с коллегами, артистка действительно публикует фото редко и явно не гонится за провокационными контентом.

Маколей Калкин, 854 тыс. подписчиков

Заложник одной-единственной роли Маколей Калкин проводит рум-туры, корчит рожи и не стесняется своего пивного живота на снимках в Instagram. Глядя на страницу актера, так и хочется сказать — кажется, это и есть ответ на вопрос, что произойдет с главным героем, когда он останется дома 30 лет спустя. Примечательно, что больше всего лайков собрала серия фотографий, на которых герои фильма «Один дома» выросли и встретились.