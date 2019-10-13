«Занятий-то миллион»: Шнуров простился с «Ленинградом»

В субботу, 12 октября, группа «Ленинград» дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров «вздохнул спокойно» и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности. Музыкант заявил, что теперь у него появится время на чтение книг и прослушивание музыки, передает «Пятый канал».

«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — сказал Шнуров.

По словам музыканта, его утро ничем не отличается от начала дня большинства людей: разве что теперь ему не нужно ставить будильник.

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«В принципе люди когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!» — порадовался артист.

Перед началом заключительного концерта Шнуров в шутку (а, может быть, и нет) сравнил группу «Ленинград» с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, которая неоднократно прощалась с публикой на протяжении нескольких лет.

«Мне очень бы хотелось, чтобы группировка «Ленинград» уходила бы так долго, как Алла Пугачева. Чтобы мы бесконечно давали прощальные концерты, все бы плакали, все бы говорили «до свидания», а потом мы бы говорили опять «здравствуйте». Это замечательно. Главное, чтобы был повод», — сказал Шнуров.

Он заявил, что Ленинград «уходит на покой» не на пике своей карьеры, и не смог дать конкретный ответ на вопрос о возможном воссоединении группы.

«Я думаю, что сейчас такое вполне себе плато. Пик, наверное, был год назад. Будет ли реюнион группировки «Ленинград», я не знаю. Обещать я не могу», — сказал Шнуров.

О завершении концертной деятельности Шнуров сообщил в марте этого года, написав в инстаграме стихотворение со словами «Я скажу, как не юнец, // Этот тур будет прощальным, // Вот и сказочке конец». С начала 2019 года «Ленинград» выступил в 18 российских и зарубежных городах, а 12 октября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге состоялся заключительный концерт коллектива. Согласно данным представителя организатора стадионного тура группы Ольги Песковой, на арене присутствовали 67 тыс. зрителей.

В конце сентября на телеканале СТС вышел первый сезон популярного шоу «Форт Боярд», ведущим которого стал Шнуров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе холдинга «СТС Медиа». Еще до начала съемок артист пообещал, что постарается «не испортить проект» и станет для каждого участника «жестким» другом и помощником.

«Для меня эта игра — вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве.

Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать «пятые точки» от диванов и побежать бороться со своими фобиями», — заявил музыкант.

Также лидер «Ленинграда» признался, что больше всего боится не змей и пауков, а высоты.

«Помню, в одном из выпусков кто-то из участников шел по канату со страховкой. Вот это было ужасно! Не могу сказать, что я хотел бы пройти такое испытание», — поделился Шнуров.

Действие шоу «Форт Боярд» проходит в крепости недалеко от французского побережья Бискайского залива у берегов Приморской Шаранты. Участникам необходимо преодолевать испытания, требующие ряд физических, интеллектуальных и, зачастую, моральных усилий. В России программа транслировалась с 1998 по 2013 год — последний сезон вышел на Первом канале.

В новом сезоне российского «Форт Боярда» приняли участие певицы Ольга Бузова и Анна Седокова, актриса Эвелина Бледанс, хореограф Егор Дружинин, телеведущие Роза Сябитова, Михаил Шац, Александр Белькович, Виктория Боня и Сергей Светлаков, блогеры Алена Шишкова, Николай Соболев, Ника Вайпер и многие другие.