«Назвал себя богом»: на Канье Уэста ополчились верующие

Накануне выхода нового альбома «Jesus Is King» Канье Уэста христианское онлайн-сообщество раскритиковало хип-хоп-артиста за серию мероприятий Sunday Services («Воскресные службы»), передает New York Post.

В январе этого года жена Уэста, телезвезда Ким Кардашьян анонсировала в своем твиттере запуск госпел-проекта. Он не является священнослужением в прямом смысле слова, а больше походит на концерты рэпера.

На них Уэст перевоплощается в своего рода мессию, играет на синтезаторе и исполняет собственные «религиозные» хиты на манер «Jesus Walks» и «Father Stretch My Hands, Pt. 1», а также каверы (например, «Come As You Are» Nirvana) в сопровождении хора. Иногда к музыканту присоединяются и другие артисты в лице Кида Кади, Кэти Перри, Diplo и Chance, the Rapper.

Реклама

По информации СМИ, «воскресные службы» стали частью промоакции рэпера в поддержку предстоящей пластинки, поскольку в рамках выступлений звучали ранее не выпущенные треки. Кроме того, в июле этого года стало известно, что Уэст зарегистрировал торговую марку Sunday Service в холдинговой компании Mascotte Holdings Inc., где оформлена вся его интеллектуальная собственность. Согласно порталу WWD, бренд принадлежит к категории одежды. До этого в 2015 году он основал Yeezy.

Однако, как выяснило издание, далеко не все оценили задумку Уэста. По мнению одной из собеседниц, рэпер «своим странным поведением» лишь высмеивает веру в бога.

«Возможно, он пытается понять Иисуса таким способом, и мы не можем судить его за это, — приводит ее слова NYP. — В то же время люди, которые следуют за Христом, чувствуют, что с этим что-то не так».

Между тем в твиттере сотни верующих заявили, что название альбома — «Jesus Is King» — само по себе «кощунственно».

«Канье сам провозгласил себя богом, но забыл, что на деле является простым смертным», — написал один из пользователей соцсети.

Другой претензией со стороны христианского сообщества стал вопрос открытости мероприятий. Известно, что приглашения на них рассылаются лично, а негласным дресс-кодом является одежда марки Уэста.

«Главная проблема Sunday Services, на мой взгляд, состоит в том, что они доступны только богатым и знаменитым, — сказал журналист Тоби Оредейн. — Обычному человеку невозможно туда попасть. Поэтому мы держимся на расстоянии вытянутой руки, наблюдая за происходящим с экранов своих смартфонов. Церковь или любое другое религиозное сообщество должно быть открыто для всех».

Оредейн отметил, что «воскресная служба» рэпера является сугубо коммерческим проектом, с помощью которого он рассчитывает прорекламировать свой бренд.

«Хор на этих мероприятиях не просто поет его песни, но и одет в его же одежду, — заключил колумнист. — Действительно ли в центре всего этого действия находится Иисус?».

Новый альбом «Jesus Is King» Уэста должен был выйти 27 сентября, однако релиз был перенесен на 29-е число. Годом ранее артист уже переносил дважды пластинку «Yandhi», которая так и не вышла.

«Он выпустит альбом в воскресенье. Осталось несколько финальных изменений в миксах», ― предупредила в своих инстаграм-сторис Кардашьян.

Жена 42-летнего исполнителя также опубликовала кадры с мероприятия в Детройте, где Уэст показал свой грядущий фильм «Jesus is Lord» в одном из кинотеатров. Показ был открыт для всех посетителей. Кардашьян уточнила, что картина официально выйдет в октябре.

Ранее Уэст рассказывал о своем отношении к религии. В прошлом году в интервью TMZ хип-хоп-артист заявил, что сам является богом. Незадолго до этого он признался, что у него диагностировали биполярное расстройство, однако спустя некоторое время сам же себя опроверг.

«Когда я говорю, что стал собой, это означает, что я — панк, — цитирует его таблоид. — Я могу носить, все, что хочу, я ведь бог».

Кроме того, на одном из воскресных мероприятий в Чикаго Уэст в образе мессии прошел сквозь большую толпу, показав людям жестом, чтобы те разошлись по сторонам и произнес: «Смотри, это мой город».