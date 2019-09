Плейлист недели: The Beatles, Агилера и Girl Band

The Beatles — «Here Comes The Sun»

26 сентября 1969 года The Beatles подарили миру легендарную пластинку «Abbey Road», ставшую их последней официальной студийной записью. К 50-летию релиза, чья обложка сделала безымянную улицу Эбби Роуд главной лондонской достопримечательностью для всех поклонников ливерпульской четверки, вышел новый клип на песню «Here Comes The Sun». В видео вошли кадры со студии звукозаписи, архив музыкантов и анимация.

Tei Shi — «Even If It Hurts» (ft. Blood Orange)

Аргентинская певица колумбийского происхождения Tei Shi отметилась композицией «Even If It Hurts»: ритмичный соул о неразделенной любви, спродюсированный Blood Orange.

«Интурист» — «Шел бы ты отсюда»

Один из самых плодовитых российских музыкантов Евгений Горбунов, известный по группе «ГШ», техно-дуэту Interchain, рэп-проекту NRKTK и своему главному детищу — «Интурист», выпустил новый альбом «Экономика». Балансируя на грани импровизации и абсурда, артист переворачивает с ног на голову рифмы и плюет на логику. 40 минут духовых и струнных звуков, под которые непроизвольно двигаешь конечностями.

Vegyn — «Nauseous/Devilish» (ft. Jpegmafia)

Продюсер Джо Торнелли (он же Vegyn) известен прежде всего как один из главных коллабораторов Фрэнка Оушена, включая его проекты «Endless» и «Blonde». На днях артист анонсировал дебютный альбом «Only Diamonds Cut Diamonds» (релиз 8 ноября). В его состав вошли 16 песен, одну из которых — «Nauseous/Devilish», записанную совместно с Jpegmafia, уже можно послушать.

Girl Band — «Salmon of Knowledge»

Пост-панк-рокеры из Дублина Girl Band выпустили свой самый нойзовый, беспокойный и мрачный альбом под названием «The Talkies». Вызывает учащенное сердцебиение (мы вас предупредили).

Temples — «Monuments»

В своем третьем альбоме «Hot Motion» психодельщики Temples продолжают исповедовать ретро-музыку 60-х. Ребята отказались от клавишных и полностью посвятили себя гитарному эксперименту. Как результат — совершенно гипнотические риффы и перегруженные гитары с убойной порцией дисторшна. «В этом альбоме звучит много нечеткого звука», — предупреждает лидер группы Джеймс Бэгшоу.

^^^Кристина Агилера — «Haunted Heart»

Поп-звезда Кристина Агилера вернулась с лирической песней «Haunted Heart». Трек прозвучит в новом мультфильме «Семейка Аддамс», который выйдет в прокат в октябре этого года.

Foals — «Into the Surf»

Аттракцион неслыханной щедрости от Foals продолжается: на этой неделе британцы поделились еще одним синглом «Into the Surf» со второй части лонгплея «Everything Not Saved Will Be Lost». В отличие от предыдущих «Black Bull» и «The Runner», песня вышла более меланхоличной.