Плейлист недели: Post Malone, Монеточка, Lil Nas X

Post Malone — «Circles»

Один из самых одаренных в музыкальном плане хип-хоп-артистов современности Post Malone не устает радовать поклонников приятными глазу клипами о любви. Если в недавней экранизации «Goodbyes» он возвращался к девушке из могилы (то есть играл зомби), то теперь — в «Circles» — телепортировался в магическое средневековье, став рыцарем. И, да, нельзя не признать, что татуированный рэпер в доспехах выглядит достаточно странно (да и сама музыка поначалу кажется не особо совпадающей с видеорядом), однако с течением ролика все становится на свои места — и остается только наслаждаться. Чуть не забыли, там у него еще новый альбом («Hollywood's Bleeding») вышел — Billboard, берегись!

Монеточка — «Нет монет»

«Нет монет» — вероятно, лучший клип Монеточки (вообще) на один из главных хитов ее последнего альбома «Раскраски для взрослых», который вышел уже более года назад. Частично анимированное видео, при просмотре которого невозможно не улыбаться, практически дословно пересказывает текст песни, однако в данном случае это ни разу не минус — абсолютно каждый из кадров ролика можно включать в учебники о том, как нужно снимать клипы, чтобы это было смешно, легко и приятно глазу.

Lil Nas X — «Panini»

Автор суперхита «Old Town Road» Lil Nas X, в жизни которого недавно произошли два важных события (во-первых, он совершил каминг-аут, во-вторых, его пока что главная песня в карьере побила казавшийся «бессмертным» рекорд чарта Billboard), продолжает (успешно) доказывать всем, что не является звездой одного-единственного трека. В «Panini» артист отходит от сделавшей его популярной ковбойской тематики, окунаясь в киберпанк, в результате чего клип выглядит неким тизером условной третьей части «Бегущего по лезвию». Правда, с одним большим отличием — теперь это уже не драма, а танцевальная комедия.

Danny Brown — «Dirty Laundry»

Сингл «Dirty Laundry» с грядущего альбома Danny Brown «uknowhatimsayin¿», релиз которого ожидается в этом октябре, радует узнаваемым стилем рэпера, выглядящим максимально олдскульным на фоне всех его «клауд»-коллег. Не отстает в плане аутентичности и сам клип, в котором нам предлагают взглянуть на один день из веселой жизни афроамериканского таксиста, косящего под Элвиса Пресли.

Билли Айлиш — «all the good girls go to hell»

В «all the good girls go to hell» Билли Айлиш откровенно эпатирует — падает с небес (?) в облачении ангела смерти (?) в какую-то черную жидкость, после чего начинает медленно и крипово идти по улице, пока все вокруг нее (и она сама, собственно) горит ярким пламенем. 17-летняя американка уже достаточно давно (и очень успешно) эксплуатирует образ плохой девчонки-бунтарки, однако не менее круто у нее получается и в лирику: чего только стоит вот этот лайв-номер, которым она заставляет рыдать абсолютно все площадки планеты.

Игги Поп — «Glow In The Dark»

В пятницу, 6 сентября, вышел новый альбом легендарного Игги Попа, и это, конечно, событие. Пластинка — первая для плодовитого артиста за три с лишним года — прекрасно совмещает в себе атмосферный эмбиент и лиричный джаз. Страшно представить, что свой первый сольник выпустил еще в далеком 1977-м!

Foals — «The Runner»

Британцы Foals продолжают подогревать интерес к их грядущему альбому «Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2», релиз которого состоится 18 октября, — на этот раз треком «The Runner». Песня практически не оставляет сомнений — новинка будет более агрессивной и энергичной по сравнению с предыдущей работой коллектива.