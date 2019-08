Все, кроме музыки: как Джин Симмонс сделал из Kiss легенду

В середине 70-х группа Kiss на пике своей славы представила фильм «Kiss Meets the Phantom of the Park», ставший настоящим хитом на американском телевидении. Согласно сюжету, разукрашенные музыканты в образе супергероев — Демона, Звездного Дитя, Человека-Кота и Космического Туза — готовятся к схватке с злодеем, техническим гением Девероуксом, подчинившим себе армию киборгов. Действие картины происходит в огромном парке аттракционов и периодически чередуется с хроникой концертов. Одно плохо — актерская игра, которая расстроила даже самых преданных поклонников бэнда.

Неудивительно, что лента идеальным образом вписалась в абсурдную и местами нелепую концепцию группы. Коллектив, чьи выступления больше походят на цирковые представления с горящими головами, броскими нарядами, кровью изо рта и фирменным «самым длинным языком» Симмонса, всегда ставил на первое место имиджевую и коммерческую сторону, а не музыку.

История Kiss берет начало с середины 70-х годов. Бывшие участники провалившейся группы Wicked Lester — Симмонс и Харви Айзен, позже известный как Пол Стэнли, задумали создать новый, ни на что не похожий проект. Ключевым моментом по настоянию Симмонса стал внешний вид. Используя театральный грим, каждый из них попытался выразить себя в полной мере, в результате чего получились четыре разных колоритных образа, вдохновленных комиксами и фильмами ужасов.

При этом использование грима не было столь уникальным среди артистов. Элис Купер и Артур Браун также носили макияж во время своих шоу. Однако только для Kiss причудливый раскрас стал своего рода настоящим брендом.

Вскоре музыкантов заметил продюсер Энди Краммер и уговорил их подписать контракт с его лейблом Casablanca Records. 30 января 1973 года группа отыграла первый концерт на сцене нью-йоркского клуба Popcorn, а уже через несколько месяцев выступила на разогреве у Blue Öyster Cult.

Среди знаменитостей, поддержавших музыкантов на их первых порах, были Ди Ди Рамон из группы Ramones, Дебби Харри, глэм-рокеры New York Dolls и даже художник Энди Уорхол.

Дела коллектива стремительно шли в гору. В 1974 году они выпустили дебютный одноименный альбом и отправились в свой первый тур. Примечательно, что ни «Kiss», ни последующие два альбома — «Hotter Than Hell» и «Dressed To Kill» — никогда не пользовались коммерческим успехом. Из-за гигантских потерь по причине низких продаж Casablanca почти обанкротилась. Обеим сторонам был жизненно необходим финансовый прорыв, и вскоре было найдено решение.

Несмотря на то, что музыка была во многом однообразной, это не мешало Kiss делать яркие шоу и гастролировать по всему миру. Фанаты приходили в восторг от живых выступлений, поэтому группа решила выпустить запись концерта «Alive!» и не прогадала. Главный хит пластинки — «Rock'n'Roll All Nite» — сразу же возглавил чарты и на протяжении трех лет становился платиновым. В 1979 году музыканты представили альбом «Dynasty». Его главная песня «I Was Made For Lovin' You» стала впоследствии их визитной карточкой.

В начале 80-х годов популярность Kiss начала стремительно угасать: концертный тур «Возвращение» с треском провалился, а уход ударника Питера Крисса ощутимо ухудшил качество записей. С тех пор, чтобы оставаться на плаву, Симмонс погрузился в телеиндустрию.

Артист снялся в нескольких фильмах, включая «Конфеты или смерть», «Красный прибой» и «Крутой парень». Кроме того, он запустил собственное семейное реалити-шоу «Gene Simmons Family Jewels», в котором снялись его жена Шеннон Твид и двое детей — Ник и Софи. Передача была запущена в 2006 году и длилась на протяжении шести лет.

С годами Kiss превратилась в поистине культовый бренд. Товары, выходящие под именем группы, продавались с головокружительной скоростью по всему миру. В 1979 году только на мерчандайзе «четверка» заработала $100 млн. Их знаменитый логотип легко найти практически на всех массовых (и не только) товарах — от футболок и сувениров до серии расписных гробов, который стоят более $4 тыс. В июне 2017 года Симмонс и вовсе попытался оформить права на жест «коза» (представляет из себя руку с выставленными указательным пальцем и мизинцем — «Газета.Ru»).

В 2019-м году музыканты вновь объявили о завершении карьеры и отправились в прощальный тур, в рамках которого посетили Москву и Санкт-Петербург.

«Джин, Эрик, Пол и я решили, что наша группа по-прежнему хороша, и мы еще можем делать мощные шоу. Но наши концерты труднее с физической точки зрения, чем, к примеру, выступления Rolling Stones или Пола Маккартни. Поэтому мы хотим уйти на пике формы, сделав свое финальное шоу лучшим», — пояснил в интервью ТАСС гитарист группы Томми Тайер.