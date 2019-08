Фильм о «Евровидении»: кто сыграет Лазарева

Английский актер Дэн Стивенс, известный по своим ролям в сериалах «Аббатство Даунтон» и «Легион», а также по мюзиклу «Красавица и чудовище», согласился на участие в комедийном проекте Netflix о международном песенном конкурсе «Евровидение», где сыграет российского исполнителя Александра Лемтова (чья фамилия подозрительно похожа на фамилию лидера «Гражданской обороны» Егора Летова), прототипом для которого может послужить певец Сергей Лазарев, представлявший Россию на мероприятии в 2016 и 2019 годах, пишет Deadline.

Помимо Стивенса, в исландско-британском проекте примут участие Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс, которые сыграют исландских конкурсантов Ларса Эрикссона и Сигрита Эриксдоттира. В фильме также появится звезда «бондианы» Пирс Броснан.

Феррелл выступит в качестве сценариста фильма с Эндрю Стилом и займется продюсированием вместе с Джессикой Эльбаум и Крисом Хенчи. Комедия о «Евровидении» станет для него воссоединением с режиссером Дэвидом Добкиным, с которым они вместе работали над картиной «Незваные гости».

В 2016 году Лазарев занял третье место на «Евровидении», которое проходило в Швеции, с песней «You Are the Only One». Победительницей в том году стала украинская исполнительница Джамала. Через три года артист вновь отправился на конкурс, однако улучшить свой результат ему не удалось.

Комментируя решение Лазарева взять реванш, его коллега Юлия Савичева, которая выступала на «Евровидении» в 2004 году в Турции, сравнила его с Димой Биланом, который также дважды выступал на этом шоу.

«Я восхищаюсь Димой Биланом и Сергеем Лазаревым — теми, кто был на «Евровидении» два раза. Это невероятный стресс, огромная ответственность. Тут главное — побороть себя, справиться с собственными тараканами в голове», — сказала она.

В 2004 году 17-летней Савичевой удалось занять лишь 11 место с 64 очками, что стало одним из самых слабых результатов для России. Отвечая на вопрос журналиста о готовности второй раз поехать на «Евровидение», она выразила серьезные сомнения.

«Я не знаю, поехала ли бы туда снова. Тут ведь многое зависит от песни, от номера. Поэтому миллион бы раз подумала, прежде чем снова отправляться на штурм музыкального евроолимпа снова. И дело не в пиаре и гонорарах, которые после «Евровидения» получают артисты. Просто хочется, чтобы это было что-то новое, интересное, удивительное», — подчеркнула певица.

При этом упомянутый ей Дима Билан, которому удалось покорить европейскую публику со второго раза и занять первое место, выразил желание и в третий раз поехать на конкурс.

«Независимо ни от чего, я думаю, третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене», — сказал он в эфире радиостанции Love Radio.

Его продюсер Яна Рудковская назвала слова своего подопечного «только мечтами», обратив внимание на то, что у Билана они иногда сбываются.

Непосредственно перед выступлением Лазарева на конкурсе в Тель-Авиве Билан написал в своем инстаграме о колоссальном уважении, которое испытывает к нему за проявленное усердие.

«Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняются каждый день, есть только один путь — расти в собственном профессионализме, не в угоду публике, хотя это тоже важно», — написал он.

Сам Лазарев после того, как занял третье место с песней «Scream» («Крик») авторства Филиппа Киркорова и греческого композитора Димитриса Кантопулоса, выразил усталость от манипуляций с голосами жюри и рассказал о проблемах с голосованием в его пользу, с которым столкнулись жители Испании — зрители оттуда не могли отправлять СМС-сообщения какое-то время, пока шло голосование.

«Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь призовое место! Очень сильный год! Это круто», — отметил он.

Билан прокомментировал эти слова Лазарева, выразив уверенность в том, что «зажигательный трек» позволяет перешагнуть все проблемы.