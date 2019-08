Плейлист недели: Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Снуп Догг

J. Cole, Earthgang, Smino и Saba — «Sacrifices»

Участники лейбла J. Cole, включая самого рэпера, в минувшем месяце выпустили крутейший альбом-компиляцию «Revenge of the Dreamers III», буквально переполненный действительно «сочными» треками. Настоящей жемчужиной пластинки стала песня «Sacrifices», в которой каждый из музыкантов прыгнул даже немного выше своей головы, чтобы на выходе получилась идеальная композиция «под закат». Теперь же артисты представили и экранизацию трека — достаточно простенькую, но в то же время очень аутентичную.

King Gizzard & The Lizard Wizard — «Organ Farmer»

Австралийские мультижанровые рокеры, которые в своем творчестве испробовали, кажется, вообще все жанры и оттенки, при этом поражая слушателей не только разнообразием, но и плодовитостью, попали в подборку благодаря новому — 15-у — альбому под названием «Infest The Rats' Nest». Данная музыка, безусловно, не для всех, но если вам нужен драйв, то King Gizzard & The Lizard Wizard именно про это.

Тейлор Свифт — «Lover»

Американская кантри-поп-суперзвезда Тейлор Свифт, возглавившая недавний список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes (ее годовой заработок составил аж $185 млн), продолжает радовать поклонников новым материалом — на днях певица выпустила лиричный (а как же иначе) трек «Lover». Ожидается, что эта композиция станет заглавной для ее нового альбома, который выйдет уже в конце августа, после чего артистка, очевидно, отправиться в очередной сверхприбыльный тур по всему миру.

Снуп Догг и Крис Браун — «Turn Me On»

Ветеран хип-хопа Снуп Догг, который неумолимо движется к своему 50-летию (!), наконец-то представил 17-й студийный альбом со скромным названием «I Wanna Thank Me». На релизе среди прочих примечательных треков выделяется фит с ар-н-би-звездой Крисом Брауном, влезающим в громкие скандалы с какой-то пугающей частотой: то артист подпортит и без того не самый положительный имидж рукоприкладством в отношении возлюбленной Рианны, то устроит секс-вечеринку, на которой изнасилуют одну из приглашенных девушек. Впрочем, на его музыке это никак не сказывается — несмотря на все неприятные разбирательства, проистекающие в судебном поле, его продолжают звать на совмески большие исполнители.

Swae Lee и Drake — «Won't Be Late»

Автор крышесносного саундтрека к, пожалуй, лучшему мультфильму предыдущего года (речь про визуальное чудо «Человек-паук: Через вселенные») на этой неделе выложил в сеть два новых трека, в записи одного из которых ему помог сам Drake, который, похоже, наконец-то полностью отошел от первого в истории канадского чемпионства в НБА и окончательно вернулся в творчество. Продакшеном песни, к слову, занимался небезызвестный нигерийский музыкант Tekno.

Билли Айлиш — «i love you» (Live At The Greek Theatre)

В наш еженедельный список почти никогда не попадают лайв-выступления, однако ради Билли Айлиш можно сделать исключение. И дело тут не в бешеной популярности 17-летней американки, но именно в самом перформансе — на одном из концертов в поддержку своего альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Билли спела дуэтом с родным братом Финнеасом, являющимся соавтором ее пластинки, и этом получилось нереально чувственно. По крайней мере — зрители слез сдерживать не могли.

Майкл Киванука — «You Ain't The Problem»

Британский соул-певец и гитарист на днях анонсировал очередной альбом — пластинка должна выйти в конце этого октября. Подогрел интерес к грядущей новинке артист примечательным синглом с релиза, продюсером которого выступил Danger Mouse.