План Бейонсе: СМИ сообщили о воссоединении Destiny's Child

Женская ар-н-би и хип-хоп-группа Destiny's Child может воссоединиться в 2020 году по инициативе певицы Бейонсе. В 1990-м звезда стала одной из основательниц коллектива и спустя 30 лет решила снова объединиться с бывшими коллегами, которые с радостью приняли ее предложение. Согласно Daily Mail, 37-летняя знаменитость в составе старого трио планирует записать несколько треков и отправиться в огромный тур по США и Европе.

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Помимо 30-летия Destiny's Child воссоединение коллектива приурочено к 20-й годовщине вступления в него солистки Мишель Уильямс.

«Бейонсе отчаянно пытается вернуть девушек в трио. Она не смогла найти лучшей даты, чем 2020 год, когда они будут отмечать два десятилетия окончательного формирования состава одной из самых известных в мире женских групп», — сказал источник издания.

Группа Destiny's Child, выросшая из школьного эстрадного коллектива, изначально была квартетом под названием Girl's Tyme. В его состав входили Бейонсе, ЛаТавия Роберсон, Келли Роуленд и Летоя Лакетт.

Бойкие девушки привлекли внимание продюсера Арне Фрагера, который специально прилетел в Хьюстон, чтобы увидеть их вживую. Он привел певиц в свою студию, однако вскоре прекратил с ними работать после неудачи на телешоу «Star Search». По словам продюсера, вокалистки неправильно подобрали песню и не смогли продемонстрировать свои данные, исполняя исключительно рэп.

В результате за менеджмент коллектива взялся отец Бейонсе Мэтью Ноулз, посвятив этому все свое время и львиную долю семейного бюджета. Это стало причиной развода родителей певицы, однако Ноулза это не остановило: он продолжал активно продвигать группу и организовывать ее участие в различных мероприятиях. В 1997 году талантливый продюсер довел квартет до контракта с Columbia Records.

Тогда же группа переименовалась в Destiny's Child, взяв название из Книги пророка Исаии, и записала саундтрек к фильму «Люди в черном».

В 1998 году коллектив выпустил альбом «Destiny's Child», разошедшийся тиражом в 3 млн экземпляров по всему миру и ставший платиновым. Наиболее популярным синглом пластинки стал «No, No, No», завоевавший первое место чарта Hot R&B/Hip-Hop Songs журнала Billboard и третье в рейтинге Billboard Hot 100. За первый альбом в 1998 году группа получила три награды Soul Train Lady of Soul: «Лучший R&B/соул-альбом года группы», «Лучший R&B/соул-сингл группы» и «Лучший новичок».

Настоящим прорывом Destiny's Child стал альбом «Writing's on the Wall», вышедший в 1999 году. Вторая пластинка группы стартовала с шестой позиции в Billboard 200, в начале 2000-х возглавила американские R&B и поп-чарты и восемь раз становилась платиновой.

В 2000 году сформировался окончательный состав коллектива — в него вошли Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Их наиболее известными песнями того периода стали «Jumpin' Jumpin'», «Say My Name», «Independent Women Part I» и тема для фильма «Ангелы Чарли».

Четырежды платиновый в США альбом «Survivor», записанный в 2001 году, стартовал с первой строчки Billboard 200 и в первую неделю был продан в количестве 663 тыс. копий. Синглы «Independent Women Part I», «Survivor» и «Bootylicious» стали хитами, которые популярны до сих пор.

Немного слабее оказался четвертый и последний альбом коллектива «Destiny Fulfilled», вышедший в 2004 году — он становился платиновым «всего» три раза. В первую неделю было продано 497 тыс. экземпляров сборника.

Во время тура с «Destiny Fulfilled» в июне 2005 года перед 16 тыс. фанатов в Барселоне группа объявила о своем распаде. Исполнительницы заявили, что приняли решение развивать индивидуальную карьеру в области музыки, телевидения, театра и кино.

«Мы работаем вместе, как Destiny's Child, с 9 лет и ездили по турам с 14. После многих обсуждений и глубокого душевного изучения мы поняли, что наш текущий тур дает возможность уйти из Destiny's Child, будучи на пике, объединенные дружбой и полные хороших чувств от нашей музыки, наших фанатов и всего», — сказали они MTV News.

После официального распада коллектива его участницы периодически воссоединялись для съемок в клипах Бейонсе и отдельных выступлений.