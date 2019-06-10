Аукнулась измена? «Виа ГРУ» затравили за связь с Меладзе

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Альбину Джанабаеву вновь стали травить в социальных сетях после откровенного интервью бывшей супруги певца и продюсера Валерия Меладзе Ирины. Комментаторы начали клеймить артистку разлучницей, жалеть первую супругу артиста, писать истории своих неудачных браков, пережитых измен, разводов и сравнивать между собой жен исполнителя.

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«Первая жена очень умная, самодостаточная. Мне очень понравилась!» — язвительно написала подписчица Джанабаевой под одной из фотографий в инстаграме. На что артистка отрезала: «Женитесь!». Позже она была вынуждена отключить возможность комментировать свои публикации.

Вместе с тем, «прилетело» и другой звездной «разлучнице». В комментариях певице Вере Брежневой по такому случаю также напомнили, что на «чужом несчастье счастья не построишь». Как известно, она увела из семьи старшего брата Меладзе — Константина.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее Брежнева была вынуждена прокомментировать инцидент, когда похожий на ее супруга мужчина был замечен в баре с неизвестной блондинкой.

«Пока Константин Меладзе, по сообщениям, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает?! Хотя... и #ЯнеСвятая», — иронизировала Брежнева, заодно представив подписчикам новый клип, в котором она предстает в откровенном наряде.

Напомним, что Ирина Меладзе в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым призналась, что не подозревала о любовной связи бывшего мужа с Джанабаевой.

«Когда у нее появился ребенок, я не знала, что мальчик от Валеры, я ее поздравила еще», — цитирует Меладзе «СтарХит».

Экс-супруга певца также отметила, что во время очередной ссоры артист признался в измене, но имени любовницы не назвал.

«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени, — продолжила женщина. — Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Для меня новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее уже есть сын от Валеры».

По словам Ирины, она даже хотела встретиться с певицей лично, но та отказалась.

«Я узнала ее телефон, пригласила на встречу. Мне не было страшно. Честно говоря, не знаю, как это будет считаться, горделиво или нет, но у меня никогда не было комплекса неполноценности. С ней страшно уж точно не было», — сказала она.

Бывшие супруги познакомились во время учебы в кораблестроительном институте в 1986 году. В одном из ранних интервью музыкант признавался, что влюбился в будущую супругу с первого взгляда. Однако она не сразу ответила артисту взаимностью.

В 1989 году пара поженилась, через некоторое время в их семье родился сын, однако мальчик не прожил и двух недель.

«Нужно было выпить обычную таблетку парацетамола, и все было бы нормально. Но я в те годы была дремучая. Мне с детства вдолбили, что таблетки беременным противопоказаны, — сказала Меладзе.

По ее словам, когда началась родовая деятельность, супруга не было в городе, и она была вынуждена идти в больницу пешком. Сразу после родов ребенок был отправлен в реанимацию, откуда уже не вернулся.

«Я была в больнице одна. Выла, как белуга. Потом врач мне сказал, что если бы ребенок остался жив, то был бы инвалидом. В течение пяти дней у него были страшные судороги. А когда это происходит, мозг погибает», — рассказала женщина.

Спустя год после трагических событий у супругов родилась дочь Инга, а в 1999-м и 2002-м — София и Арина.

В середине весны бывшая жена певца в эфире НТВ призналась, что благодарна ему за уход из семьи. По ее словам, сначала у нее была надежда на то, что Меладзе вернется, но в настоящее время она счастлива, что этого не случилось.

«Я нарушила одно из божественных правил — не сотвори себе кумира. Есть красный угол, где должна висеть икона. У меня там был мой муж», — заключила она.