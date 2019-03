«Это не шлягер»: Лазарев огорчил песней для «Евровидения»

Певица Юлия Савичева, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2004 году, прокомментировала сингл Сергея Лазарева «Scream», с которой певец отправится на грядущее шоу в Тель-Авив. По словам девушки, песня у ее коллеги получилась «замечательной».

«Я за него болею и песня замечательная. И клип замечательный. Я сегодня тоже посмотрела. Я желаю ему только удачи. Он знает, что я желаю ему только удачи», — приводит слова Савичевой «360».

Она также подчеркнула, что в выступлении на конкурсе главным считает не место его проведения, а качество материала и исполнения. Говоря об этом, Савичева обратила внимание, что к выступлению Лазарева подготовит Филипп Киркоров, который уже представлял Россию на «Евровидении» в 1995 году и позднее не раз ездил на конкурс вместе с другими исполнителями. Он же и написал песню для Лазарева вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

«Я думаю, что все будет замечательно, особенно при поддержке Филиппа Бедросовича. Там есть свой советчик, который знает все «Евровидение» изнутри. Он каждый год делает успешные песни для «Евровидения» и проекты», — сказала певица.

Савичева подчеркнула, что считает Лазарева «стабильным артистом», на котором совершенно не отражается степень его собственного волнения.

Качество песни Лазарева высоко оценил и продюсер Иосиф Пригожин. Однако он указал на то, что именно высокий уровень исполнителя может сыграть с ним злую шутку и помешать одержать победу.

«Песня сильная, вокально сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно. Но как воспримет публика во время голосования — я не могу дать прогноз. Очень сложно. Песня сильная? Да. Но шлягер? Нет», — заявил Пригожин.

При этом продюсер признался, что новый трек Лазарева для «Евровидения» понравился ему гораздо больше того материала, с которым певец боролся за победу в музыкальном состязании в 2016 году.

Композитор Виктор Дробыш в свою очередь предположил, что серьезный подход авторов песни к ее написанию, а также степень мастерства исполнителя могут стать препятствием на пути к первому месту, несмотря на вложенные усилия.

«Это очень серьезная работа. И думаю, не очень ли сложно для «Евровидения» отсутствие такого явного припева. Мне это нравится, но я больше про вкус народа», — сказал Дробыш.

В то же время Дробыш не сомневается, что Лазареву удастся выступить на конкурсе на высшем уровне. Эксперт, однако, еще раз повторил, что не уверен в «доходчивости» номера для аудитории шоу.

«Все хорошо и масштабно. Минус только если она не доходчива до народа будет. Но мне лично нравится. Но мое мнение часто не совпадает с общим», — добавил он.

На момент написания статьи клип на песню «Scream» на ютьюбе набрал более 1 млн 111 тысяч просмотров.

«Боже мой, как это красиво, до мурашек. Мне больше всего нравится развитие в каждом куплете. Особенно конец, это нереально красиво. Клип красивый, такой сказочный, 2D графика. Но один минус, нет конкретики, я имею в виду — нет повторяющегося припева. Хотя это очень необычно. Жду номер!» — написал один из пользователей.

Другие также отметили, что композиция «сложна по своей тональности» и представляет вызов для исполнителя из-за большого количества высоких нот. Некоторые из комментаторов назвали ее «неожиданной для Европы» и предположили, что большую роль в том, как примут Лазарева с этой песней, сыграет совокупное впечатление от его номера.

«Выиграет — не выиграет, но не стыдно с такой песней и с таким голосом! Честь представлять страну с такой песней», — выразил общее мнение поклонников музыканта один из зрителей.

В 2016 году Сергей Лазарев представлял Россию на «Евровидении», которое проходило в Стокгольме, с песней «You Are the Only One». Победу тогда одержала украинская исполнительница Джамала, в то время как Лазарев занял третье место в официальном конкурсе, несмотря на победу по результатам зрительского голосования.