Разрыв с Собчак и каминг-аут: почему Виторган не может спать

Российский актер и режиссер Максим Виторган после расставания с телеведущей Ксенией Собчак и своего «каминг-аута» пожаловался на нехватку сна. По его словам, причиной бессонницы стала работа над спектаклями, один из которых состоится в ближайшие дни в Екатеринбурге.

«За последние 72 часа я спал 8-9», — так Виторган подписал фотографию своего сонного лица.

Поклонники артиста через комментарии выразили восхищение его творчеством и сказали, что купили билеты и с нетерпением ждут спектакль на Урале. Одна из подписчиц заметила, что Виторган после связанных с ним скандалов похудел в лице, и попросила кумира следить за питанием и режимом.

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Вопросы фанатов артиста вызывало не только состояние его здоровья: недавно Виторган не удержался при виде полуобнаженного фото актера Павла Деревянко и (видимо, в шутку) сделал «каминг-аут» через комментарий.

«Я сдаюсь! Все, я гей», — признался муж Ксении Собчак и отец ее двухлетнего сына Платона.

Сама Собчак не смогла пройти мимо громкого заявления супруга, но напрямую отвечать не стала. В телеграм-канале журналистка сделала репост сообщения своего коллеги Антона Красовского, который лаконично прокомментировал ситуацию, написав «Довела мужика».

При этом Собчак старается, чтобы разногласия в семье не коснулись ее сына, и делает жизнь мальчика максимально насыщенной. Например, прошлые выходные Ксения с Платоном провели в петербургском Эрмитаже.

Несмотря на то, что двухлетний ребенок не способен в полной мере оценить экспонаты музея, его мать уверена, что приобщение к прекрасному полезно любому человеку.

«Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили Собчак. Платоша даже узнал букву «С», — написала телеведущая в инстаграме.

С конца прошлого года пресса активно обсуждает взаимоотношения Ксении Собчак с Максимом Виторганом. Осенью телеведущая начала появляться на публике в компании режиссера Константина Богомолова, а спустя пару месяцев ее муж сломал сопернику нос. По сообщениям СМИ, драка между соперниками состоялась в середине января прямо в центре Москвы.

Подробнее об этой ситуации в интервью «Пятому каналу» рассказал один из посетителей кафе, около которого произошел инцидент.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал очевидец.

По его словам, охрана заведения знала о драке, но почему-то не вмешивалась, и в результате Богомолов вернулся в кафе с разбитым носом. Через пару дней в своем инстаграме он подтвердил достоверность данных прессы.

Позже Собчак в рамках шоу «Эксклюзив» прокомментировала слухи о возможном разводе с Виторганом, отметив, что они в любом случае сохранят дружеские отношения.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди», — сказала телеведущая.

Также она заявила, что любой человек имеет право спать и жить с тем, с кем захочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — посетовала Собчак.

Ранее источник издания «СтарХит» сообщил, что телеведущую заметили в Париже в компании Богомолова. В столице Франции они посетили перформанс «ДАУ». Заметившая пару посетительница мероприятия рассказала, что подкрепить слова фотодоказательствами она не может по той причине, что при входе на выставку у нее отобрали мобильный телефон.