Плейлист недели: Ариана Гранде, Джессика Пратт и AJ Tracey

Anna of the North — «Leaning on Myself»

Норвежская певица Анна Лоттеруд (Anna of the North), известная благодаря сотрудничеству с хип-хоп артистами, вроде Tyler, The Creator, G-Eazy и Rejjie Snow, уже который год выпускает приятную и мелодичную дрим-поп музыку. В новой композиции «Leaning on Myself», которую сама исполнительница назвала «чертовски грустной, но сильной», она уходит от мягкой и ненавязчивой электроники в сторону более ритмичного и «живого» звучания с прямыми отсылками к поп-року конца 80-х.

Ариана Гранде — «break up with your girlfriend, i'm bored»

25-летняя поп-звезда Ариана Гранде успела наделать шуму еще до выхода пятой студийной пластинки «thank u, next»: сначала артистка выпустила провокационный одноименный хит, в котором разом прошлась по всем бывшим (затронув тему отношений с Маком Миллером), а недавно рэперша Princess Nokia обвинила ее в плагиате и расизме из-за сингла «7 Rings». В новом релизе из 12 треков певица решительно экспериментирует со звучанием: после сердечного «Sweetener» здесь — излюбленный исполнительницей поп на стыке с ар-н-би и даже трэп-мотивы, приправленные размеренным и нежным вокалом Гранде.

Маверик Сейбр — «Slow Down» (ft. Джорджа Смит)

В 2016 году британские соул-исполнители Маверик Сейбр и Джорджа Смит выпустили совместную лиричную песню «Carry Me Home» на дебютном мини-альбоме последней «Project 11». На этот раз артисты отметились более зажигательным треком под названием «Slow Down»: плотные барабаны, пронизанные цепким гитарным риффом, сливаются в чувственном голосе Джорджи. Вместе с синглом вышел и клип, в котором Сейбр подвозит певицу до дома.

AJ Tracey — «Nothing But Net» (ft. Giggs)

Английский рэпер Че Уолтон Грант, выступающий под псевдонимом AJ Tracey, наконец-то обзавелся одноименной дебютной пластинкой. В ней 24-летний артист уверенно демонстрирует слушателям весь свой потенциал, миксуя разные стили и направления: здесь и родной для артиста грайм («Jackpot»), и модные трэп-трещетки («Psych Out!»), и карибские мотивы («Butterflies»). В записи приняли участие восходящая звезда «новой школы» Jay Critch и легенда грайма Giggs.

Джессика Пратт — «Here My Love»

Спустя почти четыре года после выхода «On Your Own Love Again» американская фолк-исполнительница и автор песен Джессика Пратт вернулась с третьей пластинкой «Quiet Signs». 28 минут настоящего волшебства в сочетании с порой пугающим минимализмом и хрупким, то и дело ускользающим вокалом певицы, напоминают бесконечную колыбельную, где фортепиано и гитара выступают в качестве доминирующих инструментов.

Джамила Вудс — «Zora»

Чикагская соул-певица Джамила Вудс представила новый трек «Zora», названный в честь писательницы-афроамериканки и активистки Зоры Ниэл-Херстон. По словам самой вокалистки, песня призвана освободить «от стереотипов и притворства». Также Вудс анонсировала второй студийный альбом «LEGACY! LEGACY!», который выйдет 10 мая. Новый проект включает в себя 13 треков, а среди гостей заявлены молодой хип-хоп исполнитель Saba, трубач Нико Сегал, ар-н-би продюсер theMIND, а также Nitty Scott и Jasminfire.

Le Butcherettes — «struggle/Struggle»

Мексиканская панк-рок группа Le Butcherettes, в 2015 году заслужившая похвалу самого Игги Попа, отметилась новым лонгплеем «bi/Mental»: сокрушительные гитарные риффы вперемешку с яростным вокалом Тэри Бэндер погружают в настоящий музыкальный беспорядок, где бунтарские тексты внезапно превращаются в нечто наподобие певучих мантр.