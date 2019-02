Кто поедет на «Евровидение»? Назван участник от России

По словам официального представителя холдинга ВГТРК, певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

«Россию на конкурсе «Евровидение-2019» представит певец Сергей Лазарев», — сказал он.

Сам певец заявил, что едет на конкурс «за реваншем» после поражения, которое потерпел в 2016 году.

«Это решение было принято телеканалом «Россия 1» и мною в том числе, потому что я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на «Евровидение», — заявил Лазарев.

Он подчеркнул, что три года назад «сделал максимум», так как победил в зрительском голосовании.

Певец также пообещал, что зрители конкурса смогут увидеть «другого Лазарева» и попросил у них поддержки.

«Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились», — обратился он к своим поклонникам.

Артист также рассказал подробности о песне, с которой он поедет на «Евровидение 2019». Авторами песни стал певец Филипп Киркоров и композитор, приглашенный из Греции.

«Творческий коллектив тот же, та же команда во главе с Филиппом Киркоровым, естественно. Песню, которую он предложил мне, он написал в соавторстве с греческим композитором», — сказал Лазарев.

Он пообещал раскрыть больше подробностей позднее в эфире программы телеведущего Андрея Малахова.

«Мы открываем очередную страницу «новейшей истории» «Евровидения» for RUSSIA! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! «DREAM TEAM»— снова вместе! Сережа не подведет! До встречи в Тель-Авиве!» — написал в своем инстаграме Киркоров.

Ранее стало известно, что представитель от России выступит во втором полуфинале конкурса. В одной группе с Лазаревым будут также соревноваться исполнители из Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Эксперты называли Лазарева среди основных претендентов на участие в конкурсе в 2019 году. Его имя появлялось почти во всех списках, которые были посвящены будущему возможному участнику от России. В частности, СМИ обращали внимание на гастрольный график артиста, в котором не было запланировано никаких выступлений на период, в которой проводится «Евровидение».

Журналисты отмечали, что повторное участие в конкурсе может стать для него шансом отыграться за поражение, которое он потерпел с песней «You Are the Only One».

Сам Лазарев говорил о том, что будет готов еще раз сразиться за победу в конкурсе только в том случае, если будет уверен, что песня, с которой он поедет, сможет принести ему успех.

Еще одним аргументом в пользу выбора организаторами артиста было то, что у Лазарева заключен контракт с лейблом Sony Music Entertainment, который занимался выпуском его последнего альбома «В эпицентре». Этот фактор играет серьезную роль для членов экспертного жюри, которые отбирают участников для конкурса — их выбор чаще падает на музыкантов, которые работают с крупнейшими звукозаписывающими компаниями.

Имя Сергея Лазарева также фигурировало в поддельном шорт-листе артистов, который появился в СМИ 11 января. О том, что список возможных участников «Евровидения» оказался фейковым, сообщили представители ВГТРК — организатора конкурса в России.

Помимо Лазарева, в поддельный список попали Ольга Бузова, Александр Панайотов, Manizha, Егор Крид, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Елена Темникова (последние трое в разное время уже представляли Россию на конкурсе).

В 2018 году от России на конкурс поехала певица Юлия Самойлова, выступление которой было запланировано на 2017 год, когда страной-хозяйкой «Евровидения» стала Украина. Однако из-за посещения Самойловой Крыма после проведения референдума о присоединении полуострова к России, ей был запрещен въезд на территорию украинского государства, и Россия отказалась от участия в состязаниях.

Таким образом, Самойлова выступила на следующий год в Лиссабоне, где вылетела на стадии полуфиналов, показав самый слабый результат России с тех пор, как на «Евровидении» были включены полуфинальные состязания.