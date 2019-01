Киркоров или Пугачева? Кто поедет на «Евровидение-2019»

Накануне официального объявления представителя России на международном конкурсе песни «Евровидение-2019» поклонники конкурса предположили, что одной из претенденток на участие в состязании является протеже Аллы Пугачевой — певица Виктория Черенцова. Такие выводы были сделаны после того, как она прокомментировала в фейсбуке пост члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

Реклама

«Россия еще официально не представила участника на «Евровидение», но уже известно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале», — написал он.

Виктория на это ответила: «Со мной выступление пока не согласовали», чем немало удила автора сообщения и его многочисленных подписчиков.

«Значит, пока Киркоров с Лазаревым вовсю готовятся, ты тихонько согласования выступления ждешь. Коварная», — ответил блогер на заявление певицы.

В настоящее время наиболее обсуждаемой кандидатурой на поездку в Тель-Авив можно смело назвать Сергея Лазарева, который с композицией «You Are the Only One» в 2016 году занял на «Евровидении» третье место. Артист до сих пор остается одним из протеже Филиппа Киркорова, участвовавшего три года назад в написании конкурсной песни.

В 2009 году Черенцова принимала участие в съемках ежегодного проекта Аллы Борисовны «Рождественские встречи». Позже она работала в команде под руководством Пугачевой. В начале 2011-го Примадонна пригласила молодую исполнительницу принять участие в конкурсе «Фактор А». Под руководством Лолиты Милявской девушка исполняла как известные композиции, так и песни собственного сочинения. Из всего репертуара, исполненного ей на конкурсе, самой сложной, по словам Виктории, была песня «Ориентация север».

В настоящее время артистка снимается в сериалах и ведет концертную деятельность. Помимо этого, большой популярность пользуется ее инстаграм, где она часто ведет прямые трансляции исполнения песен собственного сочинения, сидя за рулем автомобиля.

Широкая известность пришла к Виктории после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Во время слепых прослушиваний она поразила всех четырех наставников — Александра Градского, Пелагею, Леонида Агутина и Диму Билана. Остается надеяться, что если информация о ее участии на конкурсе подтвердится, ее талант также впечатлит зрителей и жюри «Евровидения».

Уже известно имя представителя Франции. Им стал Билал Хассани, 19-летний блогер-андрогин (человек, одновременно демонстрирующий женские и мужские черты или же, напротив, вовсе не демонстрирующий принадлежность к полу — «Газета.Ru»), что вызвало противоречивую реакцию среди зрителей конкурса.

Уже известно, что на своем выступлении Хассани исполнит композицию «Roi» («Король»). Билал родился и вырос в Париже, однако известно, что у его семьи марокканские корни. Юноша стал популярным благодаря видеоблогу на YouTube, где в настоящий момент у него более 800 тыс. подписчиков. В своих роликах артист показывает процесс нанесения яркого макияжа и обсуждает с подписчиками тему квир-сообществ.

Также Хассани активно занимается развитием своей музыкальной карьеры. Отметим, что клип на композицию, которую он исполнит на «Евровидении-2019», всего за три недели набрал почти 7 млн просмотров. Собственные вокальные данные артист уже демонстрировал несколько лет назад, участвуя в детском песенном шоу «The Voice Kids».

Экстравагантная внешность молодого человека сразу же вызвала горячие обсуждения в сети. В одном из интервью Билал публично заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, с тех пор артист ежедневно получает в сообщениях угрозы и оскорбления, однако не удостаивает их какой-либо реакцией.

Билала часто называют «иконой французской ЛГБТ молодежи», музыкант убежден, что его успех во много связан с яркой индивидуальностью и позитивными посылом. По некоторым данным, после того, как Хассани подвергся травле в соцсетях, сразу несколько влиятельных правозащитных организаций заявили о своем намерении бороться с гомофобными выпадами в его адрес с помощью адвокатов.