Киркоров или Бузова: кто поедет на «Евровидение»

Совсем скоро телеканал «Россия 1» объявит имя артиста, который в мае этого года выступит от нашей страны на «Евровидении-2019» в Израиле.

Как и в прошлый раз, Россия отказалась от открытого национального отбора, а участник просто будет назначен. Накануне объявления долгожданной новости, издание SUPER опубликовало «шорт-лист» всех претендентов.

Ольга Бузова

Слухи о возможном участии Ольги Бузовой на «Евровидении-2019» вполне могут подтвердиться. Певица как минимум попала в официальный список претендентов, а там и до «Евровидения» недалеко. Любопытно, что многие коллеги Бузовой, которая в эти дни проводит отпуск на Мальдивских островах, положительно высказывались о возможности участия певицы в международном конкурсе песни и выражали ей всяческую поддержку. Одним из тех, что пророчил Бузовой появление на «Евровидении» был Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров

К слову, сам «король» российской поп-сцены тоже попал в список претендентов. Интересно, что 51-летний народный артист России «зарекся» ездить на конкурс сам, но, как оказалось, у специальной комиссии есть своя точка зрения на этот счет. Большую роль, вне всяких сомнений, сыграли два мегахита исполнителя — «Цвет настроения синий» и «Цвет настроения черный». Сам Киркоров уже выступал на «Евровидении», но

большого успеха не добился.

Что касается успеха, то как раз 35-летний Сергей Лазарев может занести свое третье место в 2016 году в актив, хотя сам исполнитель не считает это большим достижением. К слову, певец стал тогда лучшим по результатам зрительского голосования. Уже упомянутый Киркоров стал соавтором песни «You Are the Only One», завоевавшей место в призовой тройке. Кстати, не исключено, что Лазарев может повторить путь Димы Билана — единственного российского победителя «Евровидения». С первой попытки Билан взял в состязаниях «серебро», и только, оказавшись на конкурсе во второй раз, певец добился триумфа.

Елена Темникова

Продолжает список ветеранов «Евровидения» Елена Темникова. Правда, 33-летняя певица выступала на сцене конкурса 12 лет назад в составе группы «Серебро». Тогда девушки достойно представили Россию и заняли третье место. В этом отношении Елена мало чем отличается от Лазарева, и нет никаких сомнений в том, что певица горит желанием взять реванш.

Казалось бы, при чем тут Киркоров? Но вполне вероятно, то именно Филипп повлиял на включение 24-летнего рэпера Егора Крида в шорт-лист претендентов. Их совместный клип «Цвет настроения черный» набрал в ютьюбе 93 млн просмотров. И без того широкая аудитория Крида вне всяких сомнений ощутимо увеличилась. Хотя, если бы все измерялось количеством просмотров, то на «Евровидение» однозначно стоило бы отправить Little Big с их хитом «Skibidi», набравшим 129 млн.

Manizha

Среди самых интересных вариантов в этом году оказалась 27-летняя певица Manizha. Она уже успела завоевать приличную аудиторию в двух российских столицах. Большим преимуществом певицы перед многими другими коллегами заключается в том, что она сама пишет музыку. Как стало известно прессе, сама артистка ранее не исключала, что может представить Россию на «Евровидении». Любопытно, что зарубежные букмекерские конторы быстро среагировали на заявления певицы и даже стали пророчить ей высокое место на конкурсе.

Александр Панайотов

И здесь не обошлось без Киркорова. Известно, что 34-летний Александр Панайотов не раз заявлял о своем желании выступить на «Евровидении» — он много раз принимал участие в отборах, но ему не везло и зрители предпочитали других кандидатов. Летом 2018 года пользователи социальных сетей зафиксировали любопытный диалог между Александром и Филиппом Киркоровым, где они пишут о «победе для России», которую они собираются «привезти вместе». Следом, в декабре Панайотов был замечен в компании друзей Киркорова — греческих композиторов и постановщиков, которые прибыли в Москву с некоей «тайной миссией». Александр пока предпочитает отшучиваться на вопросы о «Евровидении», но не исключено, что после нескольких проваленных попыток, удача, наконец окажется на стороне исполнителя.