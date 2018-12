«Это самоубийство»: «Голос» выбрал четверку

28 декабря на российском телевидении был в прямом эфире показан предпоследний эпизод очередного сезона музыкального проекта «Голос» — восемь участников (по два представителя каждой из команд), на минувшей неделе ставшие участниками полуфинала, сражались за попадание в четверку сильнейших. Решали судьбу конкурсантов, как и в предыдущем выпуске, наставники и телезрители.

Реклама

Почетное право открыть полуфинальную стадию выпало представителям команды Сергея Шнурова, явного фаворита в борьбе за приз лучшему наставнику сезона. Первым из визави выступил Даниель Рустамов, семь дней назад оставшийся на проекте лишь благодаря зрительскому голосованию (а еще ранее спасенный самим лидером «Ленинграда» после вылета из коллектива Ани Лорак). Артист порадовал публику энергичным исполнением композиции «Treasure» ар-н-би-звезды современности Бруно Марса.

В свою очередь Рушана Валиева, одна из ярчайших участниц этого сезона, из выпуска в выпуск поражающая удивительными каверами (например, на Ольгу Бузову или группу «Король и Шут»), чувственно спела «Ариведерчи» Земфиры, разбавив выступление яростной игрой на бочке (причем в качестве барабанных палочек девушка использовали едва ли не световые мечи!).

Комментируя выступление подопечных Шнурова, Баста процитировал знаменитую фразу Барни Стинсона из «Как я встретил вашу маму». «Это легендарно», — сказал рэпер. Константин Меладзе был чуть более критичен, посоветовав вообще всем конкурсантам «Голоса» никогда не петь композиции Земфиры. «Это самоубийство», — выразил мнение композитор, чем вызвал негодование Сергея, тут же принявшегося защищать учеников.

В преддверии оглашения результатов полуфинала Рушана и Даниель также выступили трио с Филиппом Киркоровым — естественно, с хитом «Цвет настроения синий».

Делая свой выбор, лидер «Ленинграда» отдал предпочтение девушке — 60 процентов против 40-ка. Схожим оказался и вердикт зрителей — таким образом, в финал пробилась Валиева.

Следом в бой вступили подопечные Лорак — Амирхан Умаев (у которого в пятницу, к слову, был день рождения) и Уку Сувисте, представившие публике соответственно «Con te partirò», написанную Франческо Сартори и Лучио Кварантото для Андреа Бочелли, и «You Raise Me Up» дуэта Secret Garden (что любопытно, под аккомпанемент хора).

В ходе обсуждения услышанного (и увиденного) ярче всех ожидаемо высказался Шнуров, сравнив номера конкурсантов с «оргазмом» и «посторгазмическим состоянием». Ведущий Дмитрий Нагиев в ответ на такой спич пошутил, что это, вероятно, был последний эфир проекта.

В паузе, связанной с продолжавшимся голосованием зрителей, противники исполнили знаменитую «Так же, как все» вместе с группой «А'Студио», после чего был назван еще один финалист шоу. Им с огромным перевесом стал Умаев, более чем в два раза обогнавший соперника.

Проводив Уку под оглушительные аплодисменты, Нагиев пригласил на сцену Андрея Полякова и Шаэна Оганесяна, подопечных Василия Вакуленко, подготовившего к полуфинальной стадии действительно классные номера. Так, Поляков исполнил любопытный меланхоличный кавер на «Я тебя не скоро» Ляписа Трубецкого, а Оганесян чувственно спел «Вахтерам» популярного коллектива «Бумбокс».

Искренне и очень тепло поблагодарив своих артистов, Баста передал их Светлане Назаренко из группы «Город 312», чтобы музыканты исполнили абсолютный хит недавнего времени «Останусь», прозвучавший, в частности, в «Дневном дозоре».

Уже после обработки результатов зрительского голосования и оглашения вердикта наставника Нагиеву пришлось констатировать, что из борьбы выбывает Андрей, по всем статьям уступивший Шаэну.

Закрыли выпуск ученики Меладзе — София Тарасова и Петр Захаров, мастерски спевшие «We are the world» Майла Джексона и русский вариант легендарной «Over and over», которую когда-то исполнял Фрэнк Синатра. Выступления подопечных Константина впечатлили абсолютно всех наставников: Шнуров, к примеру, признался, что лишь благодаря этим номерам у него появилось новогоднее настроение.

Наконец, прослушав «Красиво» в исполнении Захарова, Тарасовой и специального гостя Валерия Меладзе, Нагиев объявил последнего финалиста «Перезагрузки», назвав имя Петра, одержавшего убедительную победу над Софией (предпочтение мужчине отдали и телезрители, и наставник).

Добавим, что финал музыкального конкурса будет показан в прямом эфире уже в новом году, а именно — 1 января.