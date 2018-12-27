«Она сдохнет тут же»: Боярский рассказал о браке

Накануне, 26 декабря, свое 69-летие отметил народный артист страны Михаил Боярский. Знаменитый актер, за плечами которого множество ролей в фильмах и сериалах, долгие годы живет вместе с актрисой Ларисой Луппиан: супруги признаются, что свадьбы у них не было и они никогда не хотели закатывать традиционное шумное мероприятие.

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«Мне вообще свадебный обряд кажется очень пошлым: как и все публичные освещения личных отношений, в том числе похороны. Свадьба — настолько интимная вещь, касающаяся только двоих, что кричать на всех перекрестках, что мы сегодня стали мужем и женой и можем лечь в одну постель, мне кажется уже изначально фальшью, тем более сегодня. Для меня и день рождения — грустный праздник. Больше всего люблю будни. И замуж-то хотела выйти, потому что мне приятна каждодневная рутина. Я могу ощутить счастье в самом обычном моменте: когда муж и дети рядом, или все легли спать, когда в доме чистота, порядок…» — рассказала Лариса.

По словам Боярского, он мог напугать родителей Ларисы, ведь в свое время много пил, а также был довольно смелым и наглым молодым человеком.

«В общем, что-то пахнущее вином, волосатое и нецензурно выражающееся вошло в их дом. Это же был первый случай в моей жизни! Если бы я был женат несколько раз, то, наверное, научился бы общаться с мамами невест, а так — старался держаться от родителей девушек как можно дальше. Ужас!»

— вспоминает актер.

Однако — несмотря на наглость и нетрезвость — Михаил умудрялся красиво ухаживать за Ларисой.

«Я любил делать подарки, мог забраться в окно или ночью убежать из армии и прийти к ней, встретить ее после спектакля с шампанским и бокалами на подносе, приехать в тот город, где она на гастролях и не ждет меня. Вот с ее стороны таких подвигов не наблюдалось. Вероятно, она была по-другому воспитана… Я ухаживал за ней, как за нежным существом, — Лариса была мне симпатична своей беззащитностью — и думал: да что же, ее ведь сожрут в этом мире», — подчеркнул артист.

Лариса в свою очередь поведала, что до свадьбы с Боярским они то и дело сходились и расходились: женщине очень хотелось стать именно его женой, а не просто встречаться.

«Вначале я это делала незаметно, а потом стала ставить условия: либо женишься, либо — до свидания. И «до свиданий» было очень много: четыре года морочил голову, не хотел жениться. Ужасный человек!

Честно говоря, я неправильно себя вела: надо было сделать так, чтобы он валялся у меня в ногах и умолял выйти за него замуж, быть более твердой. Но не могла: я его так любила! И, когда он скребся в дверь, как кошка, открывала», — поделилась Луппиан.

Лариса также выразила мнение, что Михаилу с ней повезло. По словам женщины, она абсолютно равнодушна к вещам, нарядам, бриллиантам — лишь бы был достаток. У Боярского, впрочем, на этот счет свой взгляд: «Потому что у тебя все есть: и подарки, и шубы, и машины, и путешествия. Честь мне и хвала, что ты в этом не нуждаешься. Но ее легче расстрелять, чем, скажем, заставить переставить мебель, ей все равно, какой в квартире свет, главное, чтобы самый дешевый. Если вместо света есть свечи, уже можно жить. А уж заплатить за стоянку машины для нее равносильно потере месячной зарплаты».

Михаил Сергеевич при этом убежден, что жена не смогла бы без него жить.

«Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, — не дай бог — ничего бы не изменилось, ну тосковал бы…» — заявил Боярский.

Ларису, что важно, вероятно, не сильно обижают подобные высказывания мужа. По словам женщины, в жизни им ничуть не мешает тот факт, что они не всегда могут достичь взаимопонимания.

«Мы просто любим. И живем параллельно. Вот вам кажется, что эта сахарница красная, а для меня она зеленая. Так же у нас с Мишей: мы совершенно разные люди. Ему кажется, что я такая-рассякая, а мне кажется, что он такой. Но мы не можем друг от друга оторваться… Не знаю, мне он нравится. Он меня все время под себя пытается подмять, а я все еще сопротивляюсь», — рассказала Лариса в интервью «Аргументам и фактам».