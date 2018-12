Нокаут Шнурова: что произошло на «Голосе»

На музыкальном проекте «Голос. Перезагрузка» стартовали нокауты — вторая по счету стадия плей-офф, в рамках которой наставники разбивают свои команды на тройки. В полуфинал (следующий раунд конкурса), согласно регламенту шоу, суждено пройти лишь одному представителю каждого из трио. У каждого из членов жюри при этом есть возможность спасти любого участника — но сделать это можно всего раз.

Ответственная миссия по открытию этапа досталась подопечной Константина Меладзе Маржане Макишевой, попавшей в тройку к Левану Кбилашвили и Петру Захарову. Девушка зажигательно исполнила композицию группы «Моральный кодекс» «До свидания, мама!».

Следующим в бой вступил Кбилашвили. С первых же секунд выступления артиста, спевшего «Очарована, околдована», настроение в зале сменилось с игривого на меланхоличное. Как ранее отмечал Меладзе, музыкальное разнообразие номеров было одной из главных его задач при составлении трио.

Закрыл выступление стартовой тройки Захаров, исполнивший главную тему из фильма «История любви» 1970 года.

Комментируя номер подопечных, Меладзе подчеркнул, что им удалось сработать практически идеально, после чего сделал выбор (вполне логичный) в пользу Петра. Спасать его визави никто из членов жюри при этом не стал.

Второе трио включило в себя Софию Легран, Шаэна Оганесяна и Рушану Валиеву, представителей команды Сергея Шнурова. Репертуар «учеников» лидера «Ленинграда» сильно удивил: так, Легран исполнила песню Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow», прозвучавшую в мюзикле «Звезда родилась», Оганесян зажег кавером «Дельтаплана» Валерия Леонтьева (очень крутым, надо сказать), а Валиева и вовсе устроила на сцене мини-представление, соединив «Маленького принца» (!) Антуана де Сент-Экзюпери и «Мало половин» (!!!) Ольги Бузовой. После такого номера Сергею было впору отдавать приз лучшему наставнику сезона — это было действительно грандиозно и максимально свежо.

Проделанную Шнуровым работу отметили абсолютно все его конкуренты: Меладзе, в частности, подчеркнул, что «не бывает некрасивых песен — бывает мало половин». Готовясь назвать имя Валиевой (именно она осталась в его команде), Сергей попросил других наставников спасти двух оставшихся представителей яркого трио.

Удивительно, но просьба артиста была исполнена: Оганесян отправился к Басте, Легран — к Ани Лорак.

Затем настал черед команды самой Лорак — выступать на сцену вышли Уку Сувисте, Татьяна Парадная (Таллана Габриэль) и Даниель Рустамов, которым украинская поп-звезда поручила петь популярные зарубежные композиции «I'm Not the Only One», «Whatever Lola Wants» и российский хит последних лет «Лейла», сочиненный рэпером Джа Кхалибом, соответственно. Номер конкурсантов не получился безупречным (больше всех от «сенсеев» досталось Рустамову), но Лорак своих подопечных искренне похвалила, отметив, что те добавили ее коллективу в плане индивидуальности. В итоге выбор Ани пал на Уку — самого индивидуально сильного певца из трио. Покинула проект, впрочем, лишь Татьяна — Даниеля (достаточно неожиданно) спас Шнуров.

Наконец, последними в рамках восьмого выпуска «Перезагрузки» выступили подопечные Василия Вакуленко — Александра Захарик, Андрей Поляков и Карина Арбельяни. Александра исполнила песню «Down On My Knees» немецкой артистки Айо, Андрей замахнулся на «Knocking On Heaven's Door» Боба Дилана (получилось — как минимум — нестыдно), тогда как Карина спела «Что тебе я сделала», композицию Тати, хорошей знакомой Басты.

Тепло поблагодарив каждого из выступивших членов команды, рэпер заявил, что выбирает Полякова. В то же Александра и Карина шоу покинули — оставлять их на конкурсе Меладзе (единственный, кто не воспользовался этим правом) спасать не стал.

Добавим, что нокаут-стадия текущего «Голоса» завершится уже на следующей неделе. Затем на проекте пройдут полуфинальная и финальная стадии, по итогам которых определятся победитель сезона и его лучший наставник.