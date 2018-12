Миром правит рэп: объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Американская академия звукозаписи назвала номинантов на премию «Грэмми», в том числе и в четырех основных категориях: «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Песня года» и «Лучший альбом года». Об этом сообщает издание Billboard.

За награду в главной номинации «Запись года» поборются сингл «Shallow» из картины «Звезда родилась» поп-звезды Леди Гаги и актера Брэдли Купера, трек-коллаборация между представителями лейбла TDE — певицы SZA и рэпера Кендрика Ламара «All the Stars», а также хит «This is America» Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Чайлдиш Гамбино.

В номинации также представлены композиции «The Joke» кантри-певицы Брэнди Карлайл, «I Like It» хип-хоп-исполнительницы Карди Би, «God's Plan» канадского рэпера Дрейка, «Rockstar» Пост Мэлоуна и «The Middle» немецкого диджея и обладателя премии «Грэмми» в 2014 году Антона Заславского, известного под псевдонимом Zedd.

В категории «Альбом года» снова не обошлось без хип-хоп исполнителей. Так, на престижную награду претендует Кендрик Ламар с альбомом-саундтреком к ленте «Black Panther», «Scorpion» Дрейка, «Invasion Of Privacy» Карди Би и «Beerbongs & Bentleys» рэпера Пост Мэлоуна. В числе претендентов также заявлены альбом «By the Way, I Forgive You» Брэнди Карлайл, «Golden Hour» Кейси Масгрейвс, одноименная пластинка певицы H.E.R и «Dirty Computer» шестикратной номинантки на «Грэмми» Жанель Монэ.

За премию в категории «Песня года» будут бороться «All the Stаrs», «Boo`d Up» певицы Эллы Мэй, God`s Plan», «In My Blood» Шона Мендеса, и уже упомянутые «The Joke», «The Middle», «Shallow» и «This is America».

Среди номинантов в категории «Лучший новый исполнитель» представлены следующие музыканты: британская певица и автор хита «New Rules» Дуа Липа, кантри-музыкант Люк Комбс, дуэт Chloe x Halle, рок-группа Greta Van Fleet, американская певица албанского происхождения Блета Рекса, известная под сценическим псевдонимом Биби Рекса, певица H.E.R, кантри-вокалистка Марго Прайс и британская певица Джорджа Смит.

В категории «Лучший поп-альбом», в свою очередь, заявлены молодая певица кубинского происхождения Камила Кабельо с альбомом «Camila», «Meaning Of Life» американской певицы Келли Кларксон, «Sweetener» Арианы Гранде, альбом «Shawn Mendes», названный по имени исполнителя, Пинк и ее «Beautiful Trauma», а также «Reputation» Тейлор Свифт. Примечательно, что ранее певица была номинирована на премию 29 раз, выиграв при этом 10 наград. Кроме того, на 52-й церемонии «Грэмми» Свифт стала самой молодой в истории победительницей в престижной категории «Альбом года».

На лучшую запись оперного произведения посмертно был номинирован российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, умерший в ноябре 2017 года, а также дирижер Константин Орбелян за исполнение оперы Верди «Риголетто». В прошлом году Хворостовский и Орбелян были номинированы на «Грэмми» в категории «Лучший классический сольный альбом».

В этот раз число номинантов в основных категориях музыкальной премии «Грэмми» впервые было увеличено с пяти до восьми. По мнению журнала Billboard, это решение позволяет открыть возможность для участия в борьбе за награды для большего числа талантливых музыкантов.

Ранее стало известно, что церемония объявления претендентов на награду была намечена на 5 декабря, однако была отложена в связи с национальным трауром из-за кончины экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

61-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.

В 2017 году лидерами по количеству представленных категорий были хип-хоп исполнители Джей-Зи (8) и Кендрик Ламар (7), а также певец Бруно Марс (6). Премию в номинации «Дебют года» тогда получила канадская певица Алессия Кара. Лучшим музыкальным видео стал клип Кендрика Ламара на сингл «Humble». Эд Ширан завоевал две статуэтки в поп-категориях за композицию «Shape Of You» и альбом «Divide».