«Находит отклик у общества»: назван лучший фильм года

Национальный совет кинокритиков США назвал комедийную биографическую драму американского режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга» лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Мы гордимся тем, что можем признать «Зеленую книгу» лучшим фильмом за его теплоту, за прекрасную демонстрацию дружбы на экране в то время, когда истории о любви, сочувствии и гуманности находят отклик у общества», — заявила глава Национального совета кинокритиков Энн Шулхоф.

Реклама

Картина рассказывает реальную историю путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Во время путешествия они пользуются так называемой «зеленой книгой», где отмечены все безопасные в регионе места для афроамериканцев.

Премьера «Зеленой книги» состоялась в минувшем сентябре на Международном кинофестивале в Торонто, где лента получила награду «Народный выбор». Главные роли в картине исполнили Махершала Али, Линда Карделлини и Вигго Мортенсен, которого кинокритики признали лучшим актером года.

Национальный совет также объявил победителей и в других номинациях. Лучшим режиссером 2018-го был назван Брэдли Купер, снявший ремейк популярного мюзикла 1937 года «Звезда родилась».

В основе сюжета — история любви между известным кантри-исполнителем, чья карьера переживает не самые лучшие времена, и начинающей певицей, которой еще только предстоит стать большой звездой. Эпатажная Леди Гага, исполнившая в этом фильме главную роль, стала лучшей актрисой по версии совета.

Лучшим фильмом на иностранном языке была признана драма Павла Павликовского «Холодная война». Обладатель «Оскара» за фильм «Ида» снял фильм о польском дирижере, который ездит по деревням в поисках талантливых исполнителей народных песен.

В номинации «Лучший сценарий» победил американский кинематографист Пол Шредер, создавший драматический триллер «Первая реформаторская церковь». По сюжету священник вместе с прихожанкой раскрывают заговор, в котором замешаны его коллеги-священнослужители.

Лучшим мультфильмом 2018 года был назван сиквел культовой истории о Мистере и Миссис Исключительных, а также их одаренных детях — «Суперсемейка 2». Заработавший на домашнем рынке $608,5 млн проект ранее оказался самым кассовым мультфильмом в истории кино.

Отметим, что в минувшем году лучшим фильмом по версии кинокритиков США стала драма Стивена Спилберга под названием «Секретное досье». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о противостоянии журналистов и американского правительства в годы войны во Вьетнаме.

Исполнители главных ролей Том Хэнкс и Мэрил Стрип были названы лучшими актерами года. Уиллем Дефо, сыгравший в фильме «Проект «Флорида», и Лори Меткаф, снявшаяся в драме «Леди Берд», получили награды как лучшие исполнители ролей второго плана. Создательница «Леди Берд» Грета Гервиг в свою очередь была признана лучшей постановщицей года.

Сразу двух наград в 2017-м был удостоен триллер «Прочь» режиссера Джордана Пила: он получил призы за лучший режиссерский дебют и лучший актерский ансамбль. В категории «Лучший анимационный фильм» победу тогда одержал проект студии Pixar «Тайна Коко».

Церемония вручения премий состоится 8 января 2019 года. Национальный совет кинокритиков США является одним из самых влиятельных профессиональных объединений в американской киноиндустрии, функционирует организация с начала минувшего столетия.