Человек-паук без Америки: что будет после «Мстителей 4»

До премьеры новых «Мстителей» осталось уже не так много — чуть более полугода. Четвертый фильм о команде супергероев должен ознаменовать собой большие изменения в кинематографической вселенной Marvel, и спустя десять лет после начала колоссального по своим амбициям проекта фанаты впервые оказались в настоящем неведении относительно дальнейших событий.

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Осторожно! Спойлеры!

После того, как Танос в «Войне бесконечности» буквально одним щелчком пальцев уничтожил добрую половину Мстителей и остальных супергероев, до сих пор до конца не известно, кто из них вернется во вселенную, а кто — нет. Безусловно, относительно некоторых персонажей присутствует ясность, но возникают серьезные вопросы, чего ждать от новой фазы Marvel.

Оставшихся в живых можно пересчитать по пальцам — это Железный человек, Тор, Черная вдова, Капитан Америка и Халк. Из Стражей Галактики выжили лишь енот Ракета, а также Небула, которая решила в последний момент объединить силы с супергероями, чтобы противостоять Таносу.

Зная главную особенность «марвеловских» комиксов, можно спокойно предположить, что все погибшие герои будут возрождены, — всех этих героев уже убивали за 50-летнюю историю издательства не раз, но они неизменно возвращались.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Помимо творческих задач, студия решает также и производственные. Некоторые ключевые актеры КВМ уже открыто объявили о том, что их контракт с Marvel подошел к концу, и, как следствие, они не будут сниматься в дальнейших фильмах. Речь идет о Крисе Эвансе (Капитан Америка) и Крисе Хемсворте (Тор). Любопытно, что они как раз остались в живых после того самого щелчка Таноса. Что касается Черной вдовы, то, по всей видимости, в будущем Наташа Романова получит долгожданный сольный фильм, поэтому Скарлетт Йоханссон останется в своеобразном мегасериале надолго.

С другой стороны, часть «погибших» героев вернется во вселенную. И речь идет, прежде всего, о Человеке-пауке и Черной пантере, так как студия уже анонсировала съемки сиквелов фильмов об этих персонажах. То же самое относится и к Доктору Стрэнджу. Во время промо-кампании к ленте «Человек-муравей и Оса» Кевин Файге открыто заявил, что второй части «Доктора Стрэнджа» — быть.

Также есть категория условных неопределившихся, которую возглавляет Роберт Дауни-младший собственной персоной. Тони Старк остался в живых, но сам актер пока не раскрывает своих дальнейших планов, — подпишет ли он новый контракт с Marvel, неизвестно.

До недавнего времени в эту категорию нельзя было отнести Стражей Галактики, однако после увольнения с поста режиссера Джеймса Ганна, не исключено, что студия решит с ними распрощаться. Неважно, что «Стражи Галактики 3» уже были запущены в производство и находились на предварительной стадии «сборки», — потеря главного идейного вдохновителя этих фильмов может и прекратить существование героев в КВМ. Правда, это крайне маловероятный исход: уж слишком популярными стали Питер Квилл и его товарищи.

Если с основными действующими лицами есть хоть какая-то ясность, то судьба второстепенных героев и вовсе покрыта туманом. Marvel вообще очень легко расстается с такого рода персонажами — взять хотя бы бывшего главу «Щ.И.Т.» Ника Фьюри и его соратницу Марию Хилл. В последний раз Фьюри играл значимую роль в фильме «Первый мститель: Другая война», в котором как раз потерпел крах «Щ.И.Т.» В дальнейшем Ник практически не влиял на основные события вселенной. Безусловно, есть сериал «Агенты «Щ.И.Т.», но он сосредоточен на других персонажах.

Телевизионное воплощение КВМ и вовсе полно тайн и загадок. Некоторые сериалы оказали большое влияние на общую расстановку сил во всей вселенной, но совершенно непонятно, как без них будет обходиться Marvel.

Большой проблемой студии являются персонажи шоу «Сверхлюди», которое, судя по рейтингам, громко провалилось и было закрыто после первого сезона. Сложности возникают в том, что по итогам сериала раса Сверхлюдей обосновалась на Земле, а их суперспособности слишком мощны, чтобы их игнорировать в дальнейшем. Не исключено, что Marvel перенесет часть героев в полнометражные фильмы.

Также неясна судьба Люка Кейджа и Железного Кулака, чьи именные шоу на Netflix были на днях закрыты. «Марвеловские» сериалы Netflix включены в канву КВМ, поэтому эти герои также могут быть перенесены в кино. Правда, есть и другой вариант развития событий — создание сериала о Героях по найму, мини-команде, в которую в оригинальных комиксах как раз и входят Люк Кейдж и Железный Кулак.

В итоге при более детальном изучении ситуации оказывается, что Танос провел гораздо более тщательную «чистку» в супергеройских рядах, чем показалось на первый взгляд.