«Задорнова показывать нельзя»: шокирующее признание Дубовицкой

В новом выпуске шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» ведущая телепередачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая поделилась своими воспоминаниями о покойном юмористе Михаиле Задорнове. Женщина рассказала, что за год до смерти, в 2016 году, Задорнов прислал ей свои новые номера для новогодней программы.

«Я когда его увидела, поняла, что не могу пригласить его на съемку, хотя я его уже и пригласила. Потому что в таком состоянии показывать его зрителям нельзя», — заявила Дубовицкая.

Тогда Задорнов все-таки не смог приехать на съемки, поскольку его операцию в Германии перенесли. Через некоторое время после этого юморист перенес инсульт.

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«Я его знала жизнерадостным человеком», – призналась Дубовицкая, вспоминая о том, что Задорнов верил в выздоровление.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. В этом году ему исполнилось бы 70 лет.

Задорнов родился в латвийской Юрмале 21 июля 1948 года. Его отец Николай Задорнов — известный советский писатель, лауреат Сталинской премии. Его роман «Амур-батюшка» о тяжелых условиях жизни крестьян-переселенцев был переведен на многие языки. Также он занимался режиссурой.

В своих интервью Михаил Задорнов часто рассказывал, что его любовь к чтению привита именно отцом.

«Главной комнатой, куда нам без разрешения не дозволялось входить, был его кабинет с библиотекой, глядя на которую, я с ужасом думал, что столько книг мне не перечитать никогда в жизни. <...> Эту библиотеку он собирал ради нас! Считал, что книги могут развить у ребенка интересы, которые защитят его в жизни от обывательской тягомотины», — делился он.

В 2009 году Михаил открыл в Риге библиотеку имени Николая Задорнова.

Мать будущего сатирика Елена Покорно-Матусевич была родом из старинного польского королевского рода, работала корректором заводской газеты.

Впервые Задорнов вышел на сцену во втором классе, исполнив роль репки в школьном спектакле. Он вспоминал, что постановка оказалась настолько удачной, что его попросили «выдернуться из земли на бис».

В 1970-е — 1980-е годы, уже во время учебы в Московском авиационном институте по специальности «инженер-механик», Задорнов занимался режиссурой в студенческом театре «Россия», с которым объездил весь СССР. В 1975-м за работу в театре его наградили премией Ленинского комсомола.

После окончания вуза Задорнов продолжил работать инженером на кафедре МАИ «Авиационно-космическая теплотехника». Параллельно он публиковался в печати. В 1984-1985 годах он заведовал отделом сатиры и юмора в литературном журнале поэта Андрея Дементьева «Юность».

Начиная с 1980-х, Задорнов активно строил карьеру на телевидении. В 1982 году его дебют с монологом «Письмо студента-первокурсника родителям» принес сатирику огромную популярность.

Однако настоящая слава пришла к писателю в 1984 году, после прочтения фельетона «Два девятых вагона» в передаче «Вокруг смеха». Тогда он продемонстрировал свой собственный неповторимый стиль — истории из жизни простого советского человека, которые благодаря особой манере повествования достигали абсурда.

В начале 1990-х годов Задорнов стал автором и ведущим известных телепередач, таких как «Аншлаг» и «Смехопанорама».

В этот же период была написана пьеса «Хочу вашего мужа», а в 1992 году режиссер Сергей Никоненко снял по ней фильм с Михаилом Задорновым в главной роли.

Задорнов не был согласен с термином «сатирик».

«Меня считают сатириком, а я уставший романтик», — говорил он в интервью телеканалу «360».

В 1991 году Михаил выступил с новогодним обращением к россиянам, ставшим ключевым этапом не только в его творчестве, но и в культурной жизни страны. К тому моменту Советский Союз четыре дня как перестал существовать, поэтому выход в эфир 31 декабря юмориста был смелым шагом для телевизионщиков.

Задорнов был так увлечен новогодним обращением, что на минуту была задержана трансляция боя курантов. Вслед за ним в эфир вышел Борис Ельцин — но с Новым годом россиян все равно поздравил Михаил.

Большинству зрителей Михаил Задорнов известен прежде всего своей сатирой, посвященной антиамериканизму, что фактически и стало его визитной карточкой.

В 2016 году у Михаила Задорнова была диагностирована опухоль головного мозга. 10 ноября 2017 года он скончался в возрасте 69 лет.