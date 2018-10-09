Гонка за «Оскаром»: «Собибор» Хабенского вошел в лонг-лист

Полнометражный режиссерский дебют Константина Хабенского «Собибор» включен в лонг-лист премии «Оскар» 2019 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Американская киноакадемия приняла заявку «Собибора» на участие и объявила полный список из 87 фильмов. Список из пяти фильмов, которые поведут финальную борьбу за золотую статуэтку, будет оглашен 22 января 2019 года. В этот день станут известны номинанты на «Оскара» во всех категориях.

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В сентябре российский оскаровский комитет выдвинул «Собибор» на премию от нашей страны. Член комитета и известный продюсер Александр Роднянский тогда отметил, что фильм был выбран «большинством голосов».

Премьера «Собибора» состоялась в мае этого года одновременно с «марвеловским» мегахитом «Мстители: Война бесконечности». Несмотря на тяжелую конкуренцию, картина стартовала на втором месте в российском бокс-офисе со сборами в 106,5 млн рублей. В общей сложности фильм собрал в домашнем прокате приличные для своего жанра 312 млн.

Лента Хабенского, снятая после того, как министр культуры Владимир Мединский предложил экранизировать книгу Ильи Васильева «Александр Печерский: Прорыв в бессмертие», рассказывает о восстании в нацистском лагере Собибор в Польше, где с 1942 по 1943 год уничтожили от 150 до 250 тысяч евреев.

Восстание, которое возглавлял советский лейтенант Александр Печерский, стало первым удачным в истории Второй мировой войны. После случившегося лагерь был закрыт.

«Собибору» в этот будет непросто побороться за попадание в список номинантов на лучший фильм на иностранном языке, так как в этом году в лонг-листе находится ряд уже признанных в мире картин, получивших престижные награды.

Американская киноакадемия включила в расширенный список обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля — японскую ленту Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки». Еще один азиатский представитель «Пылающий» южнокорейца Ли Чхан Дона получил в Каннах самую высокую за всю историю фестивалю оценку критиков.

Мало возникает сомнений в том, что в пятерку номинантов попадет «Рим» Альфонсо Куарона, который в начале сентября получил главный приз Венецианского кинофестиваля. Нельзя забывать, что Куарон снял несколько фильмов на английском языке и в том числе космическую драму «Гравитация», получившую «Оскара» за лучшую режиссуру и монтаж.

91-я церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 24 февраля 2019 года. Впервые за долгое время трансляция события будет длиться не более трех часов. Это нововведение было принято в августе этого года в связи с падающими телевизионными рейтингами.

Несмотря на то, что полный список номинантов еще неизвестен, уже определились лауреаты «Оскара» в специальных наградах, которые даются по итогам голосования Совета управляющих киноакадемии, а не всеми членами организации. Уже известно, что почетный «Оскар» достанется актрисе Сисели Тайсон, публицисту Марвину Леви и композитору Лало Шифрину. Шифрин прежде всего известен широкой публики по знаменитой теме из популярного сериала «Миссия невыполнима», которая используется во всех фильмах одноименной франшизы с Томом Крузом. Несмотря на широкую известность и внушительную фильмографию, Шифрин так и не получил до этого года ни одной премии, хотя был номинирован на «Оскар» шесть раз.

Что касается отечественного кинематографа, то награды Американской киноакадемии удостаивались четыре фильма.

Это «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). Есть и четвертый оскароносный фильм, который можно включить в этот список — «Дерсу Узала» советско-японского производства, снятый в 1975 году. Режиссером выступил великий Акира Куросава, а в одной из главных ролей снялся Юрий Соломин.

Помимо лауреатов премии «Оскар» на награду было номинировано всего 15 отечественных фильмов. В прошлом году в шорт-лист попала картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь».