К 11 утра у здания «Современника» собралось большое количество людей, пришедших сюда проститься с Ниной Дорошиной. Одним из первых появился актер театра и кино, телеведущий Александр Олешко — с большим букетом желтых цветов.

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«Нина Дорошина была уникальной, — сказал артист. — Это была удивительная женщина».

Траурную церемонию посетили актеры Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, режиссер Владимир Меньшов. Пришли и студенты Щукинского училища – воспитанники Дорошиной.

«Я ее называла — Нинка, Нинок…

До сих пор не могу поверить, что ее больше нет, — рассказала Лия Ахеджакова. — Она была очень щедрая актриса, очень сильно вживалась в свои роли.

Я много раз сталкивалась с ней и в гардеробных, и вместе мы играли в спектаклях. Почему-то запоминается всякая ерунда такая... Помню, по замыслу режиссера Виктюка мы должны были идти в зал на зрителя «мелким бесом», с широко расставленными руками. Я иду рядом с Ниной и вдруг замечаю, что в зрительском зале балкон — совершенно пустой. И шепотом, перед началом движения я ей и говорю: «Нин, а балкон-то пустой». На что она мне, в свойственной ей шутливой манере, сказала: «Партер не виноват!».

Фоторепортаж: В Москве простились с Ниной Дорошиной __is_photorep_included11726893: 1

Мы все с трудом сдерживались от смеха, идя в этом движении «мелким бесом». Она была замечательным человеком».

«Уходит наше поколение, — со вздохом добавила актриса. — Нет сил прощаться, слез не хватает».

Теплые слова высказал и коллега Дорошиной Авангард Леонтьев.

«Нина никогда не взрослела. Я особенно запомнил ее роль в спектакле, где она играла молодую вдову. Роль была не главная, но она выкладывалась полностью и сумела сделать ее фантастической. Она была уникальным человеком, — поделился он. — Еще она запомнилась мне в ролях миссис Куикли в «Виндзорских насмешницах» Уильяма Шекспира, Фиса в «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург, Инны в «Мурлин Мурло» Николая Коляды, мадам Жорж в «Четырех строчках для дебютантки» Жана Ануя.

Нам всем будет очень ее не хватать».

«Она очень любила своих студентов. И всегда перерабатывала — для нее часы, отведенные для преподавания, не особо много значили, если она что-то хотела до них донести, — рассказал актер и педагог, ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев. — Студенты ее обожали, надо сказать.

Многие отождествляют ее с Надей из фильма «Любовь и голуби» и часто спрашивают, была ли она именно такой, играла ли она саму себя? Конечно, нет.

Это лишь одна из ее ролей — просто кинофильм получил широкую известность, а театральные ее роли, не менее блистательные, не получили такой широкой известности. Она была разной — как и все мы.

К сожалению, мы с ней только созванивались, и у меня перед ней чувство вины — вот вернусь с гастролей, через недельку-другую... И такой вины у каждого из нас накапливается довольно много. К сожалению, правда жизни такова — все заканчивается смертью. Вся ее жизнь — это, конечно, пример для подражания. И мне приятно, что многие молодые актеры, ее бывшие студенты, нашли время прийти и проститься с ней сегодня.

Народный артист РСФСР Александр Михайлов вспомнил, как работал вместе с Дорошиной над фильмом «Любовь и голуби».

«Великая русская актриса. Целая планета. Городская женщина так чувствовала корнями русскую душу женщины, земной женщины… Это фантастика, — отметил он. — Весь фильм хулиганили, я вам честно говорю. Поэтому он получился веселый такой и такой живучий фильм».

В «Современник пришло много телеграмм с соболезнованиями. Так, поддержку театру выразили премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, драматург Николай Коляда и председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин.

21 апреля на сайте кабмина была опубликована телеграмма Медведева, который что назвал уход Дорошиной большой утратой для российской культуры.

«Ушла из жизни Нина Михайловна Дорошина — одна из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа. Яркая звезда легендарного «Современника», — говорилось в тексте телеграммы. — Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас».

Глава правительства добавил, что Дорошина не просто играла, а по-настоящему жила на сцене. Медведев отметил, что она могла воплотить любой образ благодаря своему таланту и темпераментности.

Как подытожил премьер-министр, «миллионы зрителей не просто любили, но и верили ее героиням».

В конце церемонии прощания присутствовавшие проводили похоронный кортеж долгими овациями и возгласами «Браво!». Отпевание актрисы пройдет в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Похоронят Дорошину на нем же — рядом с родными.