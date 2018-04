Плейлист недели: CHVRCHES, Mr. Fingers и Ники Минаж

Bicep — «Rain»

Ирландский электронный дуэт Bicep опубликовал музыкальное видео на трек «Rain» с одноименного EP. В прошлом году коллектив выступил с мощным дебютным альбомом, после которого вышло несколько миньонов с центральными синглами и би-сайдами: «Rain» — один из них.

Ролик представляет собой психоделический коллаж из нарезанных фрагментов фильмов на VHS и нагромождения глитч-эффектов. Смотреть на этот трип — сплошное удовольствие.

CHVRCHES — «Miracle»

Четвертый сингл шотландцев CHVRCHES к выходящему 25 мая третьему студийнику с пессимистичным заглавием «Love Is Dead», идущим вразрез с подчеркнуто позитивным саундом группы.

К работе над новым лонгплеем CHVRCHES привлекли именитых продюсеров Грега Керстина (он сотрудничал с Адель и Сией) и Стива Мака (этот писал хиты для Деми Ловато и Шакиры) — и их влияние очень чувствуется в новых песнях коллектива, которые местами доросли до стадионного размаха. Звучат они, надо сказать, просто превосходно, хоть и несколько уступают предыдущим трекам с точки зрения самобытности.

Дрейк — «Nice for What»

Новый клип канадца Дрейка — и по совместительству новый сингл — знаменует начало промо-кампании грядущего пятого студийника, название которого пока не раскрывается. Однако уже известно, что он практически полностью готов.

В видео снялись сразу несколько актрис, среди которых — крушащая ресторан Оливия Уайлд, левитирующая Мишель Родригес, а также Эмма Робертс, балерина Мисти Коупленд и многие другие.

Eels — «Bone Dry»

На прошлой неделе мы пропустили новый клип от калифорнийцев Eels под предводительством Марка Оливера Эверетта — исправляемся на этой. К тому же у коллектива подоспел 12-й по счету лонгплей «Deconstruction», который получился одним из лучших во всей их дискографии.

Клип на «Bone Dry» представляет из себя поразительной красоты кукольный мультфильм, пронизанный эстетикой бертоновского «Кошмара перед Рождеством» и перенесенной на экран геймановской «Каролины в Стране Кошмаров». В главных ролях, разумеется, скелеты.

Mr. Fingers — «City Streets»

Возможно, лучший трек с первого за 25 лет полнометражного альбома одного из отцов-основателей чикагского хауса Ларри Херда, известного под псевдонимом Mr. Fingers.

В «City Streets» концентрация восхищения романтикой урбанизма, которое проходит красной нитью через все 18 вещей с «Cerebral Hemispheres» (дословно — «полушария мозга»), достигает своего предела. Лучшей оды Чикаго в частности и мегаполисам 21-го века в целом сложно вообразить.

Ники Минаж — «Chun Li»

Американская рэп-дива Ники Минаж спустя четыре года, наконец, нарушила молчание (если не считать изрядного количества накопившихся фитов с Арианой Гранде, Кэти Перри, Биби Рексой, DNCE и Migos) и разразилась двумя свежими песнями, а заодно — анонсом четвертого альбома.

Заглавие одного из синглов отсылает к Чунь Ли — вымышленной героине серии игр Street Fighter. В 1991 году она стала первым играбельным персонажем женского пола в файтинг-играх. Подобный феминистический настрой явно не случаен — однако наверняка мы это узнаем только после релиза пластинки, которая, по словам самой Минаж, будет лучше трех предыдущих. Сильное заявление.

Плэн Би — «It's a War»

Уже пятый сингл с выходящего в начале мая альбома Плэна Би «Heaven Before All Hell Breaks Loose» — и пока самый выдающийся.

В условиях накаляющейся международной обстановки злой трек со строчками «Это война, это война, которую они ведут» приходится очень кстати — хотелось бы, правда, чтобы песнями все и ограничилось.

The Weeknd — «Call Out My Name»

Готическая визуализация (с очень стильной цветокоррекцией) композиции The Weeknd с недавнего неожиданно вышедшего EP «My Dear Melancholy», построенная на точечных вкраплениях эффекта буллет-тайм.

Задействованы рассыпающиеся летучие мыши, застывшие обитатели африканских прерий и таинственная женщина в белых одеждах и маске чумного доктора.

Томас Мраз и Ochi Gang — «Кровь на микро»

Подписант лейбла Оксимирона Booking Machine и центральный на сегодняшний день представитель отечественной R'n'B-сцены Томас Мраз выпустил очередной трек — на этот раз вещь была записана при участии команды битмейкеров Ochi Gang.

За время текущего тура «The Floor Is Lava» музыкант опубликовал уже шесть синглов, что наводит на определенные подозрения о возможном грядущем альбоме. Премьера каждой песни происходит раз в неделю живьем, после чего происходит релиз студийной записи. Такими темпами до конца гастролей Томаса мы должны услышать еще три новинки (что в совокупности уже само по себе тянет на лонгплей).