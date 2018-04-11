Голос русской души: многоликий Шаляпин

Федор Иванович Шаляпин — оперный и камерный певец. В разное время он солировал в Большом и Мариинском театрах, а также в Метрополитен Опера. В 1918 году стал первым народным артистом Советской Республики.

Шаляпин обладал неповторимым высоким басом, спутать который невозможно ни с кем. Причем, при желании певец мог перейти в средний регистр баритона.

Ювелирное владение голосом, интонацией и эмоциональной окраской звучания позволяют отнести Шаляпина к лучшим оперным певцам за всю историю.

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Помимо фантастического голоса Шаляпин обладал выдающимся актерским талантом, который он смог раскрыть на оперной сцене. Наиболее яркими стали его трагические роли Бориса Годунова, Мефистофеля, Дона Кихота, Ивана Грозного, Мельника.

В разные годы партнерами Шаляпина были великие исполнители: Энрико Карузо, Титта Руффо, Тито Скипа, Леонид Собинов, Тоти даль Монте, Надежда Ланская и многие другие.

Но и этим не ограничивался талант артиста. Шаляпин увлекался живописью и скульптурой, а также открыл в себе еще и литературные способности, которые воплотил в автобиографических книгах. Сохранилось множество его портретов, рисунков и даже карикатур.

Личность Шаляпина объять невозможно, и его наследие распространяется на многие области искусства и культуры.

Федор Иванович родился 1 февраля (13-го — по старому стилю) 1873 года в Казани в семье крестьянского сына Ивана Шаляпина. Уже в детстве он приобщился к музыке, став певцом в церковном хоре.

Началом своей артистической карьеры певец называл 1889 год, когда устроился работать статистом в драматическую труппу. Уже в следующем году он исполнил партию Зарецкого в «Евгении Онегине» Чайковского. В ранние годы Шаляпин работал в разных труппах в Казани, Уфе и Тифлисе.

В Грузии певец повстречался с известным тренером и педагогом Дмитрием Усатовым, который был впечатлен природным голосом Шаляпина и начал давать ему бесплатные уроки пения.

Уже в 1893 году Федор переехал в Москву, а годом позже — в Санкт-Петербург.

В 1895-м он был принят в состав оперной труппы Мариинского театра. Там он снискал успех, благодаря партиям Мефистофеля в опере «Фауст» Шарля Гуно и Руслана в «Руслане и Людмиле» Михаила Глинки.

Надолго в Петербурге Шаляпин не задержался и в 1896 году вернулся в Москву по приглашению известного мецената Саввы Мамонтова, который принял его на роль первого голоса «Частной русской оперы» и дал артисту полную свободу творчества.

На сцене театра Мамонтова Шаляпин исполнил Ивана Грозного («Псковитянка»), Мельника («Русалка»), Ивана Сусанина («Жизнь за царя») и Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского.

«У Мамонтова я получил тот репертуар, который дал мне возможность разработать все основные черты моей артистической натуры, моего темперамента», — написал Шаляпин в своей автобиографии.

На начало XX века пришелся пик карьеры Шаляпина в России. Он стал солистом Большого театра и гастролировал не только на родине, но и по всему миру, включая знаменитую сцену миланского оперного театра «Ла Скала».

Уже после революции в 1918 году Шаляпин стал художественным руководителем Мариинского театра и первым получил звание Народного артиста.

Помимо оперных партий певец исполнил огромное количество романсов и русских народных песен.

Однако признание и любовь на родине быстро прошли. Шаляпин не одобрял советскую власть и в 1922 году, уехав на гастроли в США, не вернулся в Советский Союз.

Через пять лет постановлением Совнаркома РСФСР он был лишен звания народного артиста, а также подвергся критике со стороны многих известных деятелей искусства. Известно, что Владимир Маяковский крайне негативно относился к отъезду певца.

Живя за границей, Шаляпин существенно расширил географию своих гастролей, выступив в Китае, Японии и Маньчжурии, а в Америке стал солистом Нью-Йоркского Метрополитен Опера.

К сожалению, судьба не подарила великому басу долгой жизни. В 1937-м у артиста был диагностирован лейкоз и 12 апреля 1938 года в возрасте 65 лет Шаляпин скончался в Париже на руках своей жены. Он был похоронен на кладбище Батиньоль.

После смерти Сталина во времена хрущевской оттепели ЦК КПСС рассматривал возвращение Шаляпину звания народного артиста, однако предложение не было принято. И только в июне 1991 года Совет министров РСФСР восстановил звание.

В 1984 году его сын Федор разрешил перенести прах певца из Франции в Россию. Артист был перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Шаляпин — лицо и голос России. Его записи стали настоящим культурным наследием нашей страны. Его мемуары представляют большую историческую и культурную ценность. А знаменитый бас узнает каждый меломан во всем мире.