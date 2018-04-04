«Так вот же Аксинья!»: юбилей Элины Быстрицкой

Трагическая любовь Григория Мелехова к Аксинье Астаховой волновала и до сих пор волнует сердца не одного поколения советских и российских людей. Трехсерийный фильм «Тихий Дон» о донском казачестве в период Первой мировой и гражданской войн посмотрел практически каждый житель страны.

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И каждый человек хорошо помнит образ Аксиньи, который воплотила на экране Народная артиска СССР Элина Быстрицкая. 4 апреля ей исполнилось 90 лет.

Быстрицкая родилась в Киеве в 1928 году. Детство и юность провела на Украине, а во время Великой Отечественной войны работала во фронтовом госпитале вместе со своими родителями.

Семья Быстрицких была эвакуирована в Астрахань, где будушая актриса поступила на курсы медсестер. Сначала Элина работала санитаркой, а затем стала лаборанткой клинической лаборатории.

Уже под конец войны осенью 1944 года Быстрицкая поступила в медицинский техникум, однако продолжать учебу уже в институте не стала, а подала документы на филологический факультет педагогического вуза.

Еще будучи учащейся техникума, Быстрицкая принимала участие в художественной самодеятельности и сильно увлеклась актерской профессией. Однако родители были против, что вынудило ее поступить на филфак.

Но сцена манила Элину, и спустя год она бросила институт и уехала в Киев, где в 1951 году стала студенткой Института театрального искусства имени И.К. Карпенко‑Карого, который окончила в 1953-м и стала актрисой Вильнюсского драматического театра.

Во время гастролей в Ленинграде жизнь Быстрицкой круто изменилась. Ее пригласили сразу на две роли в кино.

Самой примечательной стала роль Елизаветы Максимовны в ленте «Неоконченная повесть», где ее партнерами на экране стали уже известные мастера Евгений Самойлов, Сергей Бондарчук и Эраст Гарин.

Именно «Неоконченная повесть» дала молодой актрисе путевку к всенародной любви. В декабре 1955 года Быстрицкую включили в делегацию, отправившуюся на Неделю советского кино в Париже, где она узнала, что в Москве готовятся съемки экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий дон».

Любопытно, что пробы на роль Аксиньи продолжались около полугода, и основной претенденткой была Нонна Мордюкова, однако сам Шолохов утвердил Быстрицкую. Писателю показали все отснятые пробы, и, увидев Элину, он воскликнул: «Так вот же Аксинья!»

Успех картины был феноменальным благодаря множеству факторов.

Это и литературная основа будущего нобелевского лауреата Шолохова, и безграничный талант великого режиссера Сергея Герасимова, и, конечно же, великолепный актерский состав.

После выхода фильма Быстрицкая получила письмо от тридцати старейших казаков Дона с просьбой сменить свою фамилию Быстрицкая на Донская.

«Письмо получила и оценила по достоинству (хотя, разумеется, от фамилии отказаться не могла бы — это ведь фамилия моего отца), и звание в казачьих войсках мне атаманы присвоили, и даже в трудные времена они меня подкормили — стипендию мне выделили, тогда ведь мы все несыто жили.

Так что спасибо казакам. Я точно знаю, что они мне не чужие», — цитирует ее сайт kp.ru.

Как это ни удивительно, но Быстрицкая не может похвастать огромных количеством ролей в кино. После «Тихого Дона» она снялась еще в несколкьих фильмах, включая «Добровольцев», «Все остается людям» и «Николая Баумана». Но в конце 60-х годов Быстрицкая отказалась сниматься, считая недостаточно серьезными предлагаемые роли.

Однако актрисе удалось полностью реализовать себя в Малом театре, в труппе которого она состояла с 1958 года.

Количество ролей, сыгранных Быстрицкой на сцене, стремится к бесконечности.

Только в 1991 году она вернулась в кинематограф в картине «Семь дней после убийства». В 2002 году Быстрицкая исполнила главную роль в драме «Бабий яр».

На протяжении своей долгой карьеры актриса посвящала себя и другим родам деятельности, как смежным, так и относящимся к совершенно другой области.

Достаточно лишь вспомнить, что она преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе и Щепкинском училище. А с 1975 по 1992 год была президентом Федерации художественной гимнастики страны.

Актриса также много занималась общественно-политической деятельностью. В 1980 году Быстрицкая возглавила военно‑патриотическую комиссию Союза театральных деятелей, в 1993 году стала членом Комиссии по культуре при президенте России. В 1994 году Быстрицкая учредила благотворительный фонд в поддержку искусства и науки для помощи студентам вузов и учащимся музыкальных училищ. В 1995-м она была в числе лидеров общественно‑политического движения «Стабильная Россия» выдвигалась в депутаты Государственной думы

А количество орденов, медалей, званий и премий просто не перечесть.

Она народная артистка не только СССР, но и Грузии, Азербайджана и Казахстана. Быстрицкая — кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, двух орденов «Знак Почета».

Актрису поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин.

«Ваш творческий путь ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, плодотворным сотрудничеством с известными режиссёрами и актёрами, выдающимися деятелями культуры. Вас уважают коллеги, искренне любят зрители — за мастерство и удивительное обаяние, за верность своему призванию и яркий, самобытный талант, который Вы щедро дарите людям», — написал в телеграмме глава государства.

В своем почтенном возрасте Быстрицкая продолжает активную деятельность. К примеру, 6 мая актриса примет участие в театрализованном концерте ко Дню победы, у истоков которого она же сама и стояла, и который пройдет уже в пятый раз.