«Грэмми» дали за песню о Путине

На этом мы заканчиваем нашу трансляцию, для вас работали Ярослав Забалуев и Павел Воронков. До новых встреч!
Да уж, интересно все в итоге вышло. У Бруно Марса — песня, запись и альбом года. Лучшим новым исполнителем стала Алессия Кара. Кендрик Ламар взял награды за лучшее рэп-исполнение, рэп-альбом и клип. Джей-Зи не у дел!
И снова Бруно Марс! Что ж творится-то? Кендрик не взял ни одну из главных статуэток!
На сцену поднимаются Боно и Эдж из U2, чтобы объявить альбом года. Боно говорит о том, что можно, конечно, спорить об этом, но номинация «Альбом года» — это все-таки очень важно. Эдж добавляет, что прекрасно знает, как сложно отобрать песни и составить из них цельное произведение.
Начинается выступление рэпера Лоджика, Алесии Карры и Халида. Они исполняют песню «1-800-273-8255», название которой является телефонным номером американской национальной телефонной линии по предотвращению самоубийств. С ними на сцене — вокалисты в футболках «You're Not Alone». Лоджик под конец номера переходит с рэп-речитатива на речь и говорит о том, что как бы ни было тяжело, всегда есть те, к кому обратиться за помощью.
Крис Стэплтон и Эммилу Харрис исполняют песню Тома Петти «Wildflowers» — в память об ушедшем в 2017-м легендарном рок-музыканте. После этого начинается слайд-шоу с фотографиями скончавшихся в прошлом году музыкантов и работников музыкальной индустрии. И это, к огромному сожалению, очень долгое слайд-шоу.
Корден представляет главу Национальной академии искусства и науки звукозаписи — Нейла Портноу. Он тоже прикрепил к костюму белую розу. Говорит о том, что сегодня, в день 60-летия премии, в нем живет надежда на то, что следующие 60 лет будут не менее чудесными.
До этого выступала певица SZA с композицией «Broken Clocks». Недавно, кстати, вышла ее совместная песня с Кендриком Ламаром, записанная для предстоящего кинокомикса Marvel «Черная пантера».
Алиша Киз объявляет, что в номинации на «Лучшую запись года» побеждает Бруно Марс и песня «24K Magic»!
Кстати, выдержки из «Fire and Fury» вместе с остальными читала Хиллари Клинтон!
Следующий трибьют — Эндрю Ллойд Уэбберу. Пэтти Люпон поет «Don't Cry for Me Argentina» из мюзикла Уэббера и Тима Райса «Эвита».
Джеймс Корден говорит, что нельзя просто так взять и перенести премию в Нью-Йорк — и не отдать дань уважения Бродвею. Бен Платт исполняет «Somewhere (There's a Place for Us)» из мюзикла «Вестсайдская история» — эту композицию сочинил великий дирижер и композитор Леонард Бернстайн.
На сцене Элтон Джон и Майли Сайрус. Майли для разнообразия не голая и не высовывает язык, а наоборот — в вечернем платье. У Элтона на рояле белая роза. Многие участники церемонии украсили наряды этими цветами в знак поддержки пострадавших от сексуальных домогательств. Белая роза была выбрана как «символ надежды, мира, сочувствия и протеста». Таким образом музыканты поддерживают работников кино- и телеиндустрии, объединившихся в движение Timeʼs Up, созданное для защиты жертв сексуальных домогательств и дискриминации.
И снова политический скетч. Шер, Джон Ледженд, Снуп Догг и другие читают выдержки из книги «Fire and Fury» — главном американском бестселлере прямо сейчас, рассказывающем подноготную предвыборной кампании Дональда Трампа и первого года его президентского срока.
Приз за песню года вышел снова вручать Стинг, который долго говорил о трансцендентной силе песенного творчества. Победил Бруно Марс с композицией «That's What I Like».
На сцене — Стинг, он объявляет номинантов на «Грэмми» за «Лучшую песню года».
Главная молодая звезда начала года, кубинка Камила Кабелло, выступает с прочувствованной речью про американскую мечту, предваряющей выступление группы U2 у подножия статуи Свободы (зря что ли премию в Нью-Йорк перенесли) с песней «Get Out of Your Own Way».
Ну вот и пришло время для важного разговора. Речь о том, чтобы мужчины и женщины вместе работали в музыкальном бизнесе (и по возможности никогда не сталкивались с харассментом) произносит Жанель Моне. На сцену же выходит Кеша. Поет песню «Praying» о ее отношениях с продюсером Доктором Люком, которого она обвиняет в изнасиловании.
Кантри-музыканты поминают великого кантри-певца Мерла Хаггарда — почему-то кавером на «Tears in Heaven» Эрика Клэптона.
Премию за лучший кантри-альбом получает Крис Стэплтон — безусловный герой прошлого года, который в году нынешнем уже успел отметиться на дуэте с Джастином Тимберлейком с его нового альбома «Man in the Woods», который выходит уже во вторник.
Кстати, в скучной части, которая была до половины четвертого ночи, «Грэмми» за лучшую аранжировку за песню «Путин» получил композитор Рэнди Ньюман. Там такие строчки: «Он может вести гигантский трактор / Через Транссибирскую равнину / Он может управлять ядерным реактором / Своим левым полушарием / И когда он снимает рубашку / Женщины теряют рассудок / Когда он снимает рубашку / Я хочу быть женщиной».
К выходу готовятся здоровяк диджей Халед и Рианна, про которую зрители церемонии привычно гадают, насколько она трезва.
И вот, наконец, на сцене Стинг, который начал выступление классической песней «Englishman in New York». В середине на сцену все-таки вышел Шэгги, с которым певцы затянули новый номер «Don't Make Me Wait».
И вот пришло время Дэйву Шапеллу в третий раз выйти на сцену — получить награду за лучший комедийный альбом. Вручавший награду Тревор Ной первым делом заявил, что песня Марса и Карди Би напомнила ему о старых добрых временах. «Когда Трамп еще не был президентом», — пояснил комик. Первая политическая шутка вечера.
Остальным номинантам на комедийный альбом выдали по щеночку — умилительно.
А нет, простите, пока Стинг и Шэгги катаются в метро, на сцене Бруно Марс и Карди Би.
С критикой пения выступают пассажиры, все становится похоже на сцену со спуском в метро Уинстона Черчилля из «Темных времен» Джо Райта, но про это мы еще вспомним на «Оскаре».
К выходу на сцену готовятся Стинг и Шэгги, которые буквально на днях анонсировали совместный альбом и выпустили первый сингл. Выступление предваряет реприза Кордена, в рамках которого артисты и ведущий поют «Every Breath You Take», «It Wasn't Me» и «Don't Make Me Wait» в нью-йоркском метро — эдакий специальный выпуск «Carpool Karaoke».
Специально для выступления на сцене Пинк, явившаяся на красную дорожку в платье, переоделась в джинсы и майку. Поет очень прочувствованно и имеет за спиной черную переводчицу на язык жестов — дело певицы Сии живет и процветает.
На сцене опять Дэйв Шапелл. Рассказывает про то, как много для него стоит хип-хоп, вспоминает Tribe Called Quest и других героев прошлого. «Вы все победители», — напутствует Шапелл и выдает награду, разумеется, Кендрику Ламару. В благодарственной речи артист поблагодарил всех (и особенно сам по себе хип-хоп), а закончил словами «Джея в президенты». После этого Джей Зи, кажется, вышел из легкой комы, в которую погрузился из-за проигрыша.
Джеймс Корден шутит из последних сил про то, что никогда не слышал «Despacito» и объявляет следующее выступление — на сцене Чайлдиш Гамбино (отрастивший респектабельные усы), он же артист Дональд Гловер, звезда сериала «Атланта» второй сезон которого мы очень ждем. Ну а пока — время соула и танцев.
Хотя номинирована версия песни с Джастином Бибером, поют без него — у него вроде как много дел в связи с записью альбома, поэтому его сегодня в «Мэдисон-сквер-гардене» нет.
Впрочем, об этом мы подумаем потом, а пока на сцене Луис Фонси, Дэдди Янки и, правильно, «Despacito».
На сцене Виктор Круз и Сара Сильверман. Актриса в черном, видимо, в рамках поддержки движения Time's Up.
Сам певец, правда, на церемонии не присутствует, так что статуэтку ему потом передадут.
Номинация «Лучшее сольное-поп исполнение». Побеждает рыжий Эд Ширан с песней «Shape of You», которая действительно звучала из каждого подходящего утюга в мире (в России, правда, из утюгов традиционно звучал «Ленинград», скорее всего).
Сейчас объявят победителя в номинации «Лучшее сольное-поп исполнение».
Пришло время поминальных мероприятий — Гэри Кларк-младший и Джон Батист посвящают свой совместный номер памяти Чака Берри и Фэтса Домино. Получается стильно и куда бодрее предыдущего кантри-перформанса, в котором еще и оказалось очень много куплетов.
Их даже английская «Википедия» не считает за супергруппу! Но Академикам, наверное, виднее.
На сцене кантри-группа Little Big Town. Говорят, это супергруппа, но имена участников меломану, не погруженному в контекст поп-кантри, ничего не скажут. Будем считать этот номер передышкой перед выходом на сцену настоящих тяжеловесов (Джей Зи, например). Они исполняют песню «Better Man», которую написала Тейлор Свифт, — и это ее единственная номинация в этом году.
Номинация «Лучший новый артист», при помощи которой «Грэмми» пытается в очередной раз отделаться от обидного прозвища «Granny» (бабушка). Получает Алисия Кара. Певица нормальная, но ничего «нового» в ней, конечно, нет. Напомним, что тому же Кендрику два года назад так и не дали выйти за пределы рэп-гетто и взять приз за лучший альбом (вне жанров). Посмотрим, что будет в этот раз.
На сцену поднялся и вот уже уходит Сэм Смит. Все как обычно очень красиво и величественно.
И вот первая премия для Кендрика — лучший рэп-номер, блестящий дуэт с Рианной «Loyaly». Предлагаем вспомнить, как это выглядит и звучит:
Джеймс Корден возвращается на сцену и произносит благодарственную речь Джей-Зи, у которого в этот раз больше всего номинаций — восемь. Говорит, что в Нью-Йорке уже неделю и может показать Джей-Зи город. Ведущий объявляет следующего выступающего — Сэма Смита.
Ирландцы в первый раз за этот вечер поднялись на сцену тоже в качестве подпевки, но главное было шоу, в рамках которого на сцене танцевали американские солдаты, загоралась надпись «Это сатира от Кендрика Ламара», а в перерывах между фрагментами попурри (с новыми песнями, которые, видимо, скоро будут изданы) происходящее комментировал комик Дэйв Шапелл: «Знаете, что сложнее, чем быть честным по отношению к черному в Америке? Быть честным черным в Америке». Леди Гага, выступавшая следом в компании белого рояля, на этом фоне несколько потерялась.
Итак, церемония началась и, кажется, едва ли не со своей высшей точкой. Первым стал номер Кендрика Ламара, перед которым стояла задача прыгнуть выше планки, поставленной его выступлением два года назад (тогда он вышел на сцену в цепях, а закончил проекцией контура Африки с надписью «Комптон» и новой песней). На этот раз все началось с номера «ХХХ» c альбома «DAMN.», в котором Кендрику ассистировали U2.
Кендрик Ламар забирает статуэтку за «Лучшее рэп/песенное исполнение» — песню «LOYALTY.», записанную при участии Рианны!
Лучший новый артист Алессия Кара, Khalid, Лил Узи Верт, Джулия Майклз, SZA
Песня года «Despacito» — Луис Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера «4:44» — Джей-Зи «Issues» — Джулия Майклз «1-800-273-8255» — Лоджик при участии Алессии Кары и Khalid «That's What I Like» — Бруно Марс
Альбом года «Awaken, My Love!» — Чайлдиш Гамбино «4:44» — Джей-Зи «DAMN.» — Кендрик Ламар «Melodrama» — Лорд «24K Magic» — Бруно Марс
Напомним, главный список выглядит следующим образом: Запись года «Redbone» — Чайлдиш Гамбино «Despacito» — Луис Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера «The Story Of O.J.» — Джей-Зи «HUMBLE.» — Кендрик Ламар «24K Magic» — Бруно Марс
Промежуточные итоги 60-й церемонии награждения «Грэмми» Продюсер года: Грег Курстин Лучший вокальный поп-альбом: Ed Sheeran — ÷ (Divide) Лучшее групповое поп-исполнение: Portugal. The Man — «Feel It Still» Лучшая рэп-композиция: Kendrick Lamar — «HUMBLE» Лучшее рэп-исполнение: Kendrick Lamar «HUMBLE» Лучший видеоклип: Kendrick Lamar — «HUMBLE» Лучший R&B-альбом: Bruno Mars — «24K Magic» Лучший урбан-контемпорари-альбом: The Weeknd — «Starboy» Лучшая R&B-композиция: Bruno Mars — «That's What I Like» Лучшее традиционное R&B-исполнение: Childish Gambino — «Redbone» Лучший альбом альтернативной музыки: The National — «Sleep Well Beast» Лучший рок-альбом: The War On Drugs — «A Deeper Understanding» Лучшая рок-композиция: Foo Fighters — «Run» Лучшее метал-исполнение: Mastodon — «Sultan's Curse» Лучшее рок-исполнение: Leonard Cohen — «You Want It Darker» Лучший альбом традиционного блюза: The Rolling Stones — «Blue & Lonesome» Лучший альбом танцевальной/электронной музыки: Kraftwerk — «3-D the Catalogue» Лучшее танцевальная запись: LCD Soundsystem — «Tonite»
Прямо сейчас на сцене выступают Кендрик Ламар и U2!
Список номинантов на «Грэмми-2018» был опубликован ровно два месяца назад. Больше всего номинаций у Джей-Зи — он претендует на целых восемь статуэток, в том числе за лучшую запись, альбом и песню. У него дома стоит уже 21 награда, однако в главных номинациях он еще не побеждал. Если вдруг он выиграет все восемь, то повторит рекорд Майкла Джексона. Ему в спину дышит рэпер Кендрик Ламар, он представлен в семи номинациях — все то же, что у Джей-Зи, только без песни года. Далее идет Бруно Марс, у которого номинаций шесть, и в том числе — три главные. Чайлдиш Гамбино, а также дебютанты Khalid (не путать с DJ Khaled) и SZA заработали по пять номинаций.
Ведет церемонию, как и в прошлый раз, будет британский актер Джеймс Корден, больше всего известный по собственному вечернему шоу и, в частности, рубрике «Carpool Karaoke».
Сегодня ночью состоится юбилейная 60-я церемония вручения престижной музыкальной премии Национальной академии искусства и науки звукозаписи США (NARAS) — «Грэмми». Мероприятие пройдет в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гардене» и начнется в 3.30 мск. «Газета.Ru» будет следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции.