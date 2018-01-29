«Грэмми» дали за песню о Путине

Список номинантов на «Грэмми-2018» был опубликован ровно два месяца назад. Больше всего номинаций у Джей-Зи — он претендует на целых восемь статуэток, в том числе за лучшую запись, альбом и песню. У него дома стоит уже 21 награда, однако в главных номинациях он еще не побеждал. Если вдруг он выиграет все восемь, то повторит рекорд Майкла Джексона. Ему в спину дышит рэпер Кендрик Ламар, он представлен в семи номинациях — все то же, что у Джей-Зи, только без песни года. Далее идет Бруно Марс, у которого номинаций шесть, и в том числе — три главные. Чайлдиш Гамбино, а также дебютанты Khalid (не путать с DJ Khaled) и SZA заработали по пять номинаций.