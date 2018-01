«Грэмми» дали за песню о Путине

Промежуточные итоги 60-й церемонии награждения «Грэмми» Продюсер года: Грег Курстин Лучший вокальный поп-альбом: Ed Sheeran — ÷ (Divide) Лучшее групповое поп-исполнение: Portugal. The Man — «Feel It Still» Лучшая рэп-композиция: Kendrick Lamar — «HUMBLE» Лучшее рэп-исполнение: Kendrick Lamar «HUMBLE» Лучший видеоклип: Kendrick Lamar — «HUMBLE» Лучший R&B-альбом: Bruno Mars — «24K Magic» Лучший урбан-контемпорари-альбом: The Weeknd — «Starboy» Лучшая R&B-композиция: Bruno Mars — «That's What I Like» Лучшее традиционное R&B-исполнение: Childish Gambino — «Redbone» Лучший альбом альтернативной музыки: The National — «Sleep Well Beast» Лучший рок-альбом: The War On Drugs — «A Deeper Understanding» Лучшая рок-композиция: Foo Fighters — «Run» Лучшее метал-исполнение: Mastodon — «Sultan's Curse» Лучшее рок-исполнение: Leonard Cohen — «You Want It Darker» Лучший альбом традиционного блюза: The Rolling Stones — «Blue & Lonesome» Лучший альбом танцевальной/электронной музыки: Kraftwerk — «3-D the Catalogue» Лучшее танцевальная запись: LCD Soundsystem — «Tonite»