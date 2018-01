Умерла режиссер Мария Саакян

О смерти Марии Саакян сообщил кинокритик Андрей Плахов.

«Талантливый режиссер и хороший человек, — написал он в фейсбуке. — Автор фильмов «Прощание», «Маяк»: «Это не я», «Энтропия», «Чеснок, лук и перец». Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе».

Саакян родилась в Ереване в 1980-м году, когда ей было тринадцать, семья перебралась в Москву — подальше от разгоравшихся на просторах бывшего СССР национальных конфликтов. Здесь она поступила во ВГИК — на режиссерский факультет, в экспериментальную мастерскую режиссуры кино и компьютерной графики Владимира Кобрина. Во время учебы Саакян сняла несколько короткометражек — наполненный компьютерной графикой «Faust», игровую «Игру» и анимационную «Еву».

А ее дипломной работой стала получасовая лента «Прощание», которой она уже заставила говорить о себе —

эта картина была показан примерно на двадцати международных кинофестивалях (в том числе на Роттердамском и американском «Теллуриде»), получила Гран-при на ереванском фестивале «Золотой абрикос», выиграла одну из премий вгиковского смотра.

У Саакян не очень много работ — как и писал Плахов, она оставалась в поле авторского кино, избегая коммерциализации. Следующим после «Прощания» стал «Маяк» — фильм о молодой девушке, которая едет куда-то на Кавказ, чтобы увезти от войны своих родных, но старики — бабушка и дедушка — уезжать отказываются, а она сама — не может, поезда уже отменены из-за боевых действий.

Сценарий написал грузинский кинодраматург Гиви Шавгулидзе — который, очевидно, ориентировался на тех конфликты, что происходили в Грузии, а Саакян привнесла в фильм свои детские воспоминания. В картине нет ни явно выраженного врага, ни точно обозначенного места действия — герои с грузинскими именами живут в деревне, которую снимали в Армении. Есть только девушка Лена из Москвы, которой приходится смириться с тем, что происходит вокруг и как-то жить дальше.

«Маяк» вышел в 2006 году и принес Марии Саакян еще один приз от «Золотого абрикоса».

После нескольких лет киномолчания Саакян выпустила сразу несколько полнометражных фильмов. В 2012-м она сняла картину о девушке Эвридике, которая живет в Ереване и пытается разобраться в своей семье; одну из ролей сыграл Евгений Цыганов. Кстати, Россия среди стран-производителей фильма не значится (только Германия и Армения), и у него оригинальное название на английском — «I am going to change my name».

А вот «Энтропия» 2013 года — уже делана на российской почве. Это черная комедия о группе как бы кинематографистов, которые приезжают в загородный нежилой дом, чтобы встретить конец света и скоротать последние часы в своей жизни.

В фильм Саакян пригласила Валерию Гай Германику, Ксению Собчак и все того же Цыганова.

«Энтропия» участвовала в основном конкурсе фестиваля «Окно в Европу» в Выборге и получила там приз «за творческий поиск».

Мария Саакян умерла от рака, указывает Плахов. Она была замужем за американским режиссером армянского происхождения, у них пятеро детей; они сейчас находятся в США. Когда и где пройдет прощание с режиссером, пока неизвестно.

«Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Светлая память...соболезнования близким...», — написал Плахов.