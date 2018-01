«Кавалерия» поскакала на «Зов джунглей»

Январь для американского проката по традиции считается не самым удачным месяцем. После недавних рождественских каникул зрители не слишком охотно выбираются в кинотеатры, так что недельная выручка постоянно падает; больших релизов на это время студии обычно не планируют, давая заработать старым премьерам (так в свое время стал рекордсменом «Аватар» Джеймса Кэмерона). Уикенд с 19 по 21 января исключением не стал — вышедшие в широкий прокат фильмы так и не смогли составить конкуренцию лидеру предыдущих выходных.

Фэнтезийный фильм «Джуманджи: Зов джунглей» остался лидером американского проката, заработав за свой пятый уикенд $20 млн.

Любопытно, что это тоже своего рода достижение — такая выручка в пятые выходные стала седьмой за всю историю проката; впереди только «Мстители» ($20,4 млн), «Шестое чувство» ($22,9 млн), «Звездные войны: Пробуждение силы» ($26,3 млн), «Холодное сердце» ($28,5 млн) и непревзойденные пока «Титаник» ($30 млн) с «Аватаром» ($42,7 млн).

Впрочем, сиквелу классического семейного фильма не стоит жаловаться. Выручка картины во всем мире сейчас уже составляет $767,7 млн — результат впечатляющий и мало кем ожидаемый. Про окупаемость говорить при бюджете в 90 миллионов долларов не приходится, так что скоро наверняка появятся новости о возможном продолжении.

Lionsgate Кадр из фильма «Кавалерия» (2018)

Новинки проката хоть и не сумели справиться с «Зовом джунглей», но вплотную к ним приблизились. Второе место досталось военной драме «Кавалерия», экранизации документальной книги Дуга Стэнтона (ее полное название — «Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of U.S. soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan»), которая посвящена военной операции агентов ЦРУ и спецназа США в Афганистане после событий 11 сентября 2001 года. Книга была издана в 2009 году, тогда же права на нее были выкуплены компанией «Walt Disney Pictures», но к реальной работе продюсер Джерри Брукхаймер приступил только через два года (тогда была начата разработка сценария). И лишь в 2016-м было объявлено, что режиссером станет один из сценаристов (Николай Фьюлси), и начат кастинг. Главная роль досталась Крису Хемсворту.

За уикенд «Кавалерия» заработала $16,5 млн.

Фильм получил смешанные отзывы критиков (54% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes), но свой 35-миллионный бюджет, кажется, в итоге окупит — особенно с помощью международного проката. В России фильм о конном американском спецназе выйдет в начале марта.

На третьем месте бокс-офиса США — еще одна премьера: криминальный боевик с Джерардом Батлером «Охота на воров», заработавший за уикенд $15,3 млн. Фильм рассказывает об элитном подразделении полиции Лос-Анджелеса, которая пытается предотвратить ограбление Федерального резервного банка. Отзывы критиков, как водится для жанра, не самые восторженные (рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes — 40%), но производство картины стоило всего $30 млн, окупить которые — даже при таком не слишком впечатляющем старте, — видимо, будет не слишком сложно. В России фильм выйдет 8 февраля.

G-BASE Кадр из фильма «Охота на воров» (2018)

Замыкают топ-5 американского бокс-офиса два старожила.

Драма Стивена Спилберга «Секретное досье» долгое время шла в ограниченном прокате, и только неделю назад картине о журналистском расследовании лжи правительства о Вьетнамской войне добавили копий — что и позволило тогда фильму занять второе место. Но справиться с агрессивными новинками на пятой неделе сложно (эта задача только «Джуманджи» по плечу), так что теперь «Секретное досье» стало четвертым с $12,2 млн. Общие сборы картины сейчас составляют $55 млн (бюджет — $50 млн), но она почти не представлена в международном прокате. В России «Секретное досье» выйдет в конце февраля.

Мюзикл «Величайший шоумен» с неохотой расстается с позицией в первой пятерке — на этой неделе фильм занял пятое место с $11 млн. А общая выручка картины о продюсере и создателе знаменитого цирка уродов Финеасе Барнуме (Хью Джекман) сейчас достигла $231,4 млн — и она наконец окупила свой 84-миллионный бюджет, несмотря на мрачные прогнозы, которые предсказывали этому проекту провал.