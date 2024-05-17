Патент истины: «Роспатент» и «АстраЗенека» оспорят интеллектуальное право на «Форсигу»

Верховный суд России назначил на июнь рассмотрение жалоб Роспатента и компании «АстраЗенека», которые оспаривают постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам. Ранее суд пришел к выводу, что Роспатент обязан повторно рассмотреть вопрос выдачи патента компании «АстраЗенека» на препарат «Форсига» для диабетиков и пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы получен с нарушениями.

Такое решение создало опасный прецедент и побудило компанию «Акрихин» (входит в холдинг «Польфарма») выпустить в продажу собственный дженерик лекарства в нарушение действующего патента. После этого «АстраЗенека» для защиты своих прав обратилась с заявлением в Арбитражный суд, СК и ФАС. Однако опираясь на существующую правоприменительную практику, решающее слово в таких делах остается за судом.

Ситуация с тем, что дженерик, выпущенный компанией «Акрихин» в обход патента, уже заявляется на государственные тендеры и признается победителем, чревата серьезными рисками. Если суд установит, что препарат нарушает патент, то участие в тендере - это уже нарушение патента со стороны компании с соответствующими неблагоприятными последствиями. А для государства теоретически это может привести к отмене результатов тендера, и как следствие, может вызвать перебои с закупками жизнеспасающего препарата.

Верховный суд не так часто берет на рассмотрение патентные споры, и его внимание к возникшему конфликту дает надежду на его справедливое разрешение. Это не дает гарантии остановки ввода спорного препарата на рынок, но это хороший шаг в этом направлении.

Почему защита прав на патент компании «Астразенека» так важна для всей инновационной отрасли? Дело в том, что этот патентный спор отражает степень защищенности исключительных прав на интеллектуальную собственность. Он влияет на принятие решений о дальнейшем патентовании, о развитии инновационной составляющей той или иной отрасли. Мы не можем сказать, что исход того или иного спора часто влечет за собой изменение в законодательстве. Но такой результат этих споров не может не учитываться разными игроками рынка при принятии стратегических планов и решений об инновации, локализации и о дальнейшем развитии. То, как защищает суд вашу интеллектуальную собственность в той или иной стране, влияет на ваше решение о том, имеет смысл в дальнейшем развивать бизнес в этой стране.

Сила и ответственность

Сегодня в России за нарушение патента действуют как гражданско-правовые, так и административно-правовые и даже уголовные санкции. Так, компания «Астразенека» для защиты своих прав подала заявление в Следственный комитет. Но на практике чаще, в основном, правообладатель может рассчитывать на гражданско-правовые меры воздействия, которые указаны в Гражданском кодексе. Там, помимо прекращения нарушения, он, в частности, может требовать возмещения убытков или компенсацию в размере, определенном законом.

Мы еще помним те времена, когда часть механизмов патентного права использовалась недобросовестно некоторыми правообладателями для борьбы с конкурентами, но такие времена канули в Лету. Сейчас сами правоохранительные органы стремятся к тому, чтобы не «кошмарить» бизнес и перенаправляют спорящие стороны в суд.

Давление и баланс

Успевает ли российское законодательство за развитием инноваций, которые и призвано защищать патентное право, вопрос сложный. Большие усилия государства сейчас направлены на то, чтобы преодолеть санкционное давление с упором на социальную функцию законодательства и правоприменения. Это объяснимо на данном этапе, однако во всем нужен баланс.

Во всем мире право движется за инновационными тенденциями в экономике. И, как правило, это происходит с некоторым опозданием - это нормально и чаще всего некритично. Но сейчас кажется, что развитию инноваций в праве препятствует уклон в антисанкционную составляющую и в социальную функцию права. За последние годы известны несколько судебных дел, которые, если и не изменили в корне защиту интеллектуальной собственности, то по меньшей мере выявили новые тенденции и подходы правоприменителей. Это дела 2018-2019 гг. о выдаче «принудительных лицензий» российской компании для продажи аналога западного препарата, где истцом выступала компания Nativa. Еще одно разбирательство - это иск «Московской исследовательской компании» (ООО «МИК»), которая пыталась принудить американский Vertex выдать ей лицензию на препарат от муковисцидоза и почти победила.

Обстоятельства этих дел различны и формально у нас отсутствует прецедентное право, как в Англии или в США, но тем не менее позиция не только Верховного Суда, но и Суда по интеллектуальным правам имеет существенное значение для формирования последующей судебной практики. И его решение по патенту на препарат «Форсига» компании «Астразенека» может иметь значение в других спорах с похожими обстоятельствами. В случае, если эти постановления успешно не оспорены, то возможно и увеличение числа патентных споров не только в области фармацевтики.

Однако важно и другое - как экономически компании отреагируют на решение суда. Велика вероятность, что они приостановят инновационную активность: какой смысл активно вкладываться в развитие и новые технологии, если есть понимание, что ваша интеллектуальная собственность может быть серьезно ограничена. Как минимум это будет удар по дальнейшему патентованию и развитию патентной отрасли.

Регулирование оборота, а, может быть, и даже создание льготных медицинских препаратов должно происходить не путем изменения норм и практики правоприменения в области интеллектуальной собственности. Для этого существуют инструменты и механизмы, не связанные с настолько серьезными рисками в области инновации и инвестиций. Субсидирование инновационной деятельности, налоги, льготы для определенных групп населения - вот эти инструменты государству необходимо эффективнее задействовать, когда речь идет о льготных медицинских препаратах, а не заниматься перестройкой системы интеллектуальной собственности. То, как мы относимся к регулированию интеллектуальной собственности фармацевтики сегодня, влияет на то, каким будет фармацевтика и здравоохранение завтра. И кто будет еще готов инвестировать, если права не будет защищены?

Автор — юрист, председатель комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации европейского бизнеса, советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Антон Банковский.