В России страдают ожирением каждая вторая женщина и каждый третий мужчина

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталия Мазурина заявила, каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в России страдают ожирением. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожирение приводит к риску сахарного диабета, остеоартроза, желчнокаменной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний.

«К с частью, по этому вопросу, по частоте ожирений, Россия не входит в большую семерку... Но тем не менее в России достаточно высок процент людей репродуктивного возраста, людей трудоспособного возраста, которые страдают ожирением и избыточной массой тела», — рассказала специалист.

По словам Мазуриной, такие показатели являются поводом для принятия мер на государственном уровне.

Ранее стало известно, сколько детей в России страдает избыточным весом.