Юрист предупредил о последствиях использования банковской карты родственника

Россияне имеют право воспользоваться банковской картой родственников или друзей, если их попросили сходить за покупками или им сообщили пин-код, однако передача карты другому человеку вызывает угрозу личной финансовой безопасности. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет агентство «Прайм».

Специалист рассказал, что когда владелец карты передают ее другому лицу, то он не доверяет все находящиеся на ней средства другому человеку. Если владелец называет сумму, которую нужно снять со счета или потратить, то этим договоренностям необходимо следовать.

Соловьев также объяснил опасность таких покупок. Если доверенное лицо нарушит условия, которые ему поставил владелец карты, то такое ее использование можно квалифицировать как кражу.

«С 2018 года кража денег с банковского счета, а равно совершенная в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере», — предупредил эксперт.

Ссылаясь на банковское законодательство, Соловьев также указал на то, что магазин имеет право отказать в проведении платежа по чужой банковской карте, так как списать деньги со счета клиента можно только на основании его личного распоряжения.

Ранее Соловьев рассказал о новых методах телефонных мошенников.