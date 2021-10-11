Водителям с непогашенной судимостью могут запретить работать в такси уже в этом году

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, согласно которому лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления с 2023 года будет запрещено работать в такси. Об этом пишут «Известия».

В конце сентября Госдуму внесли соответствующий законопроект. Его разработало Министерство транспорта совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента России Владимира Путина.

Уточняется, что документ будет рассмотрен в ноябре этого года. Причина рассматриваемых поправок — статистика, согласно которой многие судимые совершают преступления повторно.

К числу тяжких и особо тяжких преступлений относят ​убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.

«Менее строгие меры предлагается ввести на работу в общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах. Они коснутся граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государств», — говорится в статье.

По данным издания, до марта 2023 года осужденные обязаны предоставить работодателю документ о наличии или отсутствии судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного дела. В противном случае, работодатель должен будет отстранить сотрудника от работы.