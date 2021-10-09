Средний уровень зарплаты заемщика в России составил 28 тысяч рублей

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили о среднем уровне зарплаты россиянина, который решил взять кредит в первой половине 2021 года. Об этом сообщили RT в пресс-службе бюро.

«Действительно, медианное значение заявочных доходов россиян составляет 28 тыс. рублей», — сказали в НКБИ.

В пресс-службе добавили, что речь идет только о тех средствах, которые потенциальный заемщик смог подтвердить в банке.

В НКБИ отметили, что все заемщики должны следить за собственным показателем долговой нагрузки (ПДН), независимо от уровня дохода. Для этого необходимо соотнести сумму ежемесячных платежей по всем кредитам со своими ежемесячными доходами. Этот показатель должен находиться на уровне до 30% для комфортной жизни.

В бюро сообщили, что средний показатель ПДН у заемщиков в России составляет 25,63%.

Ранее сообщалось, что крупные банки России повысили ставки по ипотеке.