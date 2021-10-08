Лавров посоветовал европейцам чаще слушать Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил европейцам чаще слушать выступления президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Так он ответил на реплику одного из участников встречи Ассоциации европейского бизнеса в России, который заметил, что цены на газ в Европе снизились на 30% после выступления Путина 6 октября.

Кроме того, Лавров отметил, что на фоне ситуации с ценами на нефть и газ на бирже никто из европейских лидеров не выступал с заявлениями.

«Никто не волновался тогда особо», — считает министр.

6 октября цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, обновив ранее рекорд в $1900 за тысячу кубов. На открытии торгов 7 октября стоимость газа опустилась ниже $1 000 за тысячу кубометров. Газета Financial Times считает причиной смены курса выступление президента России по вопросам энергетики, который заявил, что по итогам года РФ может выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, включая газ.