В Дании заявили об ответе ЕС на пошлины Трампа

Министр Лосе: ЕС рассмотрит все варианты ответа на угрозы Трампа
Jana Rodenbusch/Reuters

Евросоюз должен рассмотреть все варианты ответа на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран ЕС. Об этом заявила журналистам министр экономики Дании Стефани Лосе. Об этом сообщает TV2.

«На данном этапе мы не должны ничего исключать. Мы не хотим эскалации, но должны рассмотреть все доступные инструменты», — сказала Стефани Лоуз перед встречей министров финансов и экономики ЕС 20 января.

После заявлений Трампа о желании захватить Гренландию главы нескольких стран ЕС отправили своих офицеров на остров в рамках совместной разведывательной миссии НАТО.

Президент США в ответ пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран-участников миссии, причем с 1 июня пошлины должны повыситься уже до 25%. Отменить пошлины Трамп пообещал после покупки Гренландии США. Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 200% на французское вино и шампанское из-за несогласия президента страны Эммануэля Макрона вступать в «Совет мира».

СМИ написали, что Евросоюз планирует в ответ ввести против Вашингтона пошлины на сумму €93 млрд или же ограничить доступ компаниям из США к европейскому рынку. Издание Politico сообщило, что у ЕС есть и другие варианты ответа, в том числе так называемая «торговая базука» или «китайская карта». По информации Bloomberg, европейские инвесторы также рассматривают вариант использования американских акций и облигаций США на сумму более $10 трлн.

Ранее в Германии заявили о полной зависимости ЕС от США.

