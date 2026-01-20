Названа неочевидная причина ускоренного ухудшения памяти

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может ускорять снижение памяти, внимания и мышления, даже если заболевание напрямую не связано с нервной системой. К такому выводу пришли ученые из больницы Мяньчжу (Китай). Обзорная работа опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry.

Авторы проанализировали данные эпидемиологических и клинических исследований, посвященных связи ХОБЛ с легкими когнитивными нарушениями и деменцией. Согласно обобщенным результатам, у людей с этим заболеванием риск когнитивного снижения примерно в 1,7 раза выше, чем у тех, кто не страдает хроническими заболеваниями легких.

Чаще всего ухудшаются общие показатели внимания, рабочей и эпизодической памяти, а также исполнительные функции — способности, необходимые для планирования, принятия решений и сохранения самостоятельности в быту. Такие нарушения связаны с более частыми госпитализациями, повышенной смертностью и заметным снижением качества жизни.

Исследователи выделили несколько механизмов, которые могут объяснять влияние ХОБЛ на работу мозга. Среди них — хроническое системное воспаление, способное повреждать сосуды и нарушать гематоэнцефалический барьер, а также гипоксия и избыток углекислого газа в крови. Эти факторы усиливают окислительный стресс и могут приводить к повреждению нейронов. Дополнительный вклад вносят частые обострения заболевания, нарушения сна, депрессия и сопутствующее апноэ сна.

Отдельное внимание авторы уделили немедикаментозным способам замедления когнитивного снижения. Данные исследований показывают, что легочная реабилитация, регулярная физическая активность и когнитивные тренировки способны частично улучшать умственные функции у пациентов с ХОБЛ.

