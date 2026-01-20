Размер шрифта
Россиян призвали подготовиться к надвигающимся арктическим морозам

Синоптик Шувалов: в Центральной России ударят лютые арктические морозы
В ближайшее время сибирский антициклон принесет в Центральную Россию мощные арктические морозы, температура воздуха местами опустится ниже -30 градусов. Россиянам следует подготовиться к холодам и запастись, предупредили специалисты в беседе с 360.ru.

Как сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, морозы начнут усиливаться в середине недели с востока – с Коми и Кировской области, а к четвергу дойдут до центра. Пик похолодания он спрогнозировал на выходные, отметив, что в Москве и области похолодает до -20…-25 градусов. А на северо-востоке центральных регионов, в том числе в Костроме, Иваново, Владимире, температура воздуха опустится до -30 градусов. Такие же сильные морозы ожидаются в Нижнем Новгороде.

«К пятнице-субботе морозы дотянутся до северо-западных областей России, антициклон даже скажется на погоде в Калининграде. Там тоже будет — 15 градусов. А в Петербурге, в Великом Новгороде — тоже -20…-25», — добавил Шувалов.

Морозы в целом россиянам привычны и при правильном подходе опасности не представляют – например, тем, кто часто находится на улице, они ничем не грозят, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Чувствительна такая погода в большей степени для тех, кто редко гуляет, а передвигается в основном на автомобиле, считает она.

Врач призвала россиян использовать термобелье, так как одежда должна не только быть теплой, но и иметь способность отводить влагу, сохраняя тепло. Поэтому также рекомендуется выбирать вещи из натуральных материалов, в том числе шерсть – даже в случае намокания она держит тепло.

«И пуховые хорошие, качественные вещи. Они легкие, очень хорошо держат тепло. В них не тяжело двигаться, вы можете быть активным. Шуба натуральная — вообще прелесть, держит тепло, вы заходите в ней в метро и не вспотеваете», — отметила специалист.

По словам Ярцевой, чем сильнее морозы, тем натуральнее должна быть одежда, причем важно одеваться многослойно. Кроме того, при 30-градусных морозах страдает кожа, поэтому важно не использовать увлажняющие крема, отдав предпочтение более жирным косметическим продуктам, предупредила она.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве в ночь на пятницу, 23 января, произойдет «обвал» температуры – она резко опустится до -15…-20 градусов. По его данным, в субботу, 24 января, и воскресенье в дневные часы температура составит -17...-12 градусов, а ночь в выходные может опускаться до -23...-18 градусов.

Ранее москвичам назвали самый холодный день на этой неделе.

