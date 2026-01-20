Лавров: в головах лидеров ЕС сохраняется цель нанести РФ стратегическое поражение

Некоторые европейские лидеры продолжают думать о нанесении стратегического поражения России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Цель — нанесение нам стратегического поражения — уже так часто не звучит, но по всем признакам она сохраняется в головах и планах, прежде всего европейских лидеров», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

По его словам, «пресловутая изоляция России», о которой говорили западные политики, так и не состоялась.

Россия готова работать на внешнем контуре со всеми, кто расположен договариваться по-честному, добавил глава МИД РФ.

В декабре российский МИД в заявлении об основных внешнеполитических итогах прошлого года сообщал, что недружественные страны в текущем году были вынуждены признать, что России невозможно нанести стратегическое поражение.

