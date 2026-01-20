Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров: в головах лидеров ЕС сохраняется цель нанести РФ стратегическое поражение

Лавров: европейские лидеры сохраняют планы нанести РФ стратегическое поражение
Сергей Гунеев/РИА Новости

Некоторые европейские лидеры продолжают думать о нанесении стратегического поражения России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Цель — нанесение нам стратегического поражения — уже так часто не звучит, но по всем признакам она сохраняется в головах и планах, прежде всего европейских лидеров», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

По его словам, «пресловутая изоляция России», о которой говорили западные политики, так и не состоялась.

Россия готова работать на внешнем контуре со всеми, кто расположен договариваться по-честному, добавил глава МИД РФ.

В декабре российский МИД в заявлении об основных внешнеполитических итогах прошлого года сообщал, что недружественные страны в текущем году были вынуждены признать, что России невозможно нанести стратегическое поражение.

Ранее Рябков назвал стратегическую ошибку Запада в отношении России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662683_rnd_2",
    "video_id": "record::abf33270-93d8-4f45-b7f8-c201578c2853"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+