Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

СМИ сообщили об обысках в мэрии Днепропетровска

Страна. ua: правоохранители пришли с обысками в мэрию Днепропетровска
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В мэрии Днепропетровска (украинское название — Днепр) проходят обыски. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

«Сегодня утром очередные «правоохранители» ворвались в мэрию с обыском», — отметил он.

По словам Филатова, причиной обысков являются якобы незаконные захоронения на местном мусорном полигоне. Пришедших правоохранителей мэр Днепропетровска назвал «бешеными псами» и «пятой колонной», резко раскритиковав власти Украины.

До этого сообщалось, что председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) при территориальном центре комплектования (ТЦК, военном комиссариате) в Днепропетровской области за деньги оформляла мужчинам фиктивные медицинские справки, которые помогали им избежать призыва на службу в армии.

Уточняется, что стоимость «услуги» составляла от $2,5 тыс. Во время обысков в доме чиновницы было обнаружено более $300 тыс. По информации местных СМИ, поиском «клиентов» и обновлением их военно-учетных документов занимался задействованный в схеме сотрудник ТЦК. Он действовал совместно с 58-летним жителем региона.

Ранее на Украине депутат «купил» жену с инвалидностью ради отсрочки от мобилизации.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662611_rnd_2",
    "video_id": "record::8760fc86-3dd2-4183-89f9-748d6d845e5f"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+