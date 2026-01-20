Страна. ua: правоохранители пришли с обысками в мэрию Днепропетровска

В мэрии Днепропетровска (украинское название — Днепр) проходят обыски. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

«Сегодня утром очередные «правоохранители» ворвались в мэрию с обыском», — отметил он.

По словам Филатова, причиной обысков являются якобы незаконные захоронения на местном мусорном полигоне. Пришедших правоохранителей мэр Днепропетровска назвал «бешеными псами» и «пятой колонной», резко раскритиковав власти Украины.

До этого сообщалось, что председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) при территориальном центре комплектования (ТЦК, военном комиссариате) в Днепропетровской области за деньги оформляла мужчинам фиктивные медицинские справки, которые помогали им избежать призыва на службу в армии.

Уточняется, что стоимость «услуги» составляла от $2,5 тыс. Во время обысков в доме чиновницы было обнаружено более $300 тыс. По информации местных СМИ, поиском «клиентов» и обновлением их военно-учетных документов занимался задействованный в схеме сотрудник ТЦК. Он действовал совместно с 58-летним жителем региона.

Ранее на Украине депутат «купил» жену с инвалидностью ради отсрочки от мобилизации.